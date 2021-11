El corazón de Isabel Díaz Ayuso: su exmarido, su exnovio y su actual pareja

Hay políticos cuya vida sentimental pasa desapercibida y luego hay políticos como Isabel Díaz Ayuso. Los asuntos del corazón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de 43 años, son asuntos de portada de revista.

Ayuda a que nos interesemos por su situación sentimental frases como la ya mítica "en Madrid puedes cambiar de pareja y no te la encuentras nunca más", que pronunció el 28 de abril poco después de romper su relación con Jairo Alonso. Se ve que lo sabe de primera mano.

Ahora tiene nuevo novio y antes de Jairo hubo otros. Así se lo contó a Bertín Osborne en una entrevista en junio de este año: “Estuve casada hace más de 10 años y he tenido varias parejas estables”.

A Bertín también le contó qué debe tener un hombre para conquistarla. "Hay personas que te hacen ser mejor persona, no tengo un hombre ideal. No aguanto el exceso de cuidado, me va el fofisano, como Russell Crowe, ese tipo de hombres me gusta, gente que disfruta la vida y que te hace sentir bien", dijo la política, que ya estaba en ese momento con su actual pareja.

El exmarido de Ayuso

Mucho antes de todo esto, Isabel Díaz Ayuso dio el "sí, quiero". Su exmarido es todo un misterio. Lo poco que se sabe de él lo publicó el diario El País.

La boda fue en 2008 y el matrimonio duró cuatro años, hasta 2011. El marido de Ayuso, ahora exmarido, es un empresario del mundo del golf de nombre desconocido.

La ceremonia se celebró sin la presencia de ningún político.

Jairo Alonso, su conocido exnovio

Sí sabemos bien quién es el exnovio de Ayuso. El estilista y peluquero Jairo Alonso fue su pareja entre 2016 y 2020.

Su separación se conoció en enero, poco después de que circulasen unas fotos de Jairo apareciera a bordo de una tabla de snowboard en el centro de Madrid, a pesar de que Ayuso había pedido no salir de casa por los estragos causados por la borrasca Filomena. Entonces ya no estaban juntos. Según confirmó El Español, la relación había terminado meses antes.

Jairo Alonso junto a Isabel Díaz Ayuso // Gtreonline

Isabel y Jairo se conocen desde que eran niños y empezaron su relación tras haberse reencontrado en Sotillo de la Adrada, el municipio de Ávila del que era el padre de Ayuso. Su relación empezó cuando la carrera de Ayuso empezaba a despegar. Así, Jairo, con el que sigue manteniendo una estrecha relación, fue su fiel compañero durante toda la campaña.

Hoy se sabe que el peluquero ya no vive en el centro de Madrid. Al parecer dejó el barrio de Chamberí, donde vivía con Ayuso, para instalarse en Boadilla del Monte y así llevar una vida mucho más tranquila y discreta.

Alberto González, el nuevo novio de Ayuso

Meses después de la ruptura, Ayuso volvió a encontrar el amor de la mano de Alberto González, un sanitario divorciado de 43 años y padre de tres hijos.

De origen andaluz, González vive en Madrid, aunque sus primeras fotos con Ayuso fueron en Ibiza. La revista Lecturas publicó en mayo unas fotos de ambos besándose y paseando junto al mar.

Después de esas fotos, llegaron estas otras de finales de octubre publicadas por la revista Diez Minutos. Isabel Díaz Ayuso presumió de novio en la fiesta Pequeña Cuba celebrada el 10 de octubre en la Plaza de las Salesas, en Madrid, en la que pinchó el músico Carlos Jean. Ayuso fue la protagonista de la cita, mientras que el sanitario prefirió quedarse en segundo plano.

Ayuso y la maternidad

En la entrevista en junio con Bertín Osborne, Isabez Díaz Ayuso también tuvo que hablar de maternidad, un asunto que hoy ya no ve claro.

"Siempre he sido muy familiar, y me han encantado los niños y se me dan muy bien", le contó al presentador. "Pero siempre he ido muy independiente y me he volcado en el trabajo y he perdido mucho el tiempo. Esto no te lo puedes estar planteando toda la vida y como tengo poco tiempo para elegir, si no los tengo, me dedicaré a mis sobrinos, que son como mis hijos".

Si algo tiene claro es que, por mucho que le gusten los niños, no se plantea ser madre soltera y que el tiempo corre ya en su contar. "Me he planteado tener niños, pero tengo que empezar a asumir que no seré madre y no pasa nada".