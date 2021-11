Ayuso y la música: qué grupos le gustan y qué significan sus dos tatuajes

Isabel Díaz Ayuso es una de las políticas españolas más polémicas, principalmente por declaraciones e ideas conservadoras. A sus 43 años, la Presidenta de la Comunidad de Madrid vivió su adolescencia y juventud en los años 80-90 y todavía conserva los gustos musicales de la época.

En las fiestas de San Isidro de 2019, Thais Villas le hizo un test cultural sobre Madrid a varios políticos, por lo que le hizo cantar a Ayuso un chotis de Agustín Lara. La política confesó que no recordaba muy bien la letra de la canción, ya que ella es más "de Depeche Mode y de los Secretos".

Y no es la única vez que ha mostrado públicamente su admiración por la banda de Dave Grahan. El 23 de julio de 2020, Ayuso sorprendía en su cuenta de Instagram publicando una foto junto a Martin Gore, teclista, guitarra y segundo vocalista de la banda.

"Feliz cumpleaños #MartinGore ❤️ #DepecheMode. Gracias por décadas de la mejor #música. #80s #90s", escribió junto a la imagen.

También le felicitó a través de Twitter, en esta ocasión con una foto del músico de cuando era joven.

El significado de sus dos tatuajes

Y precisamente con esta banda tiene que ver el significado de uno de sus tatuajes, la flor que tiene en el interior de la muñeca izquierda. Concretamente es la rosa que aparece en la portada del disco Violator, el más emblemático de Depeche Mode que se lanzó en 1990.

Sobre este tatuaje habló durante una entrevista para Vanitatis: "Este del brazo es de Depeche Mode, un grupo que me gustaba mucho y me recuerda a mi época de verano, a mi adolescencia, a mis amigos".

Pero este no es el único tatuaje que tiene, en la misma entrevista aseguró tener otro más, aunque no especificó el diseño ni el lugar, únicamente que es "un dibujito decorativo".

Eso sí, parece que lo de volver a marcar su piel con tinta no va a volver a pasar: "Aunque ya no sea esa adolescente rebelde, cuando hay días un poco complicados, miro el tatuaje y me vienen a la memoria momentos felices. Algo así como tener presente que se puede empezar de cero y no pasa nada".

De Peter Murphy hasta Pet Shop Boys

En un artículo del Huffington Post sobre curiosidades de Isabel Díaz Ayuso, el periodista especializado en política Antonio Ruiz Valdivia desvelaba que además de los ya mencionados Depeche Mode y Los Secretos, Ayuso también es una gran admiradora de Peter Murphy, Simple Minds, Pet Shop Boys, All about Eve, Suede, Texas o INXS.