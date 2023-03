Courteney Cox explica si consumieron setas alucinógenas en la fiesta que dio en su casa con el príncipe Harry

El libro del príncipe Harry, Spare, no dejó a nadie indiferente. A lo largo de sus capítulos, eran muchas las celebridades que aparecían y una de ellas es la actriz Courteney Cox.

Concretamente, el duque de Sussex dijo que durante un viaje a Los Ángeles con sus amigos, terminó en casa de la actriz porque estaban dando una fiesta y allí consumieron setas alucinógenas.

Ella no se encontraba ahí: "Estaría de viaje, en un trabajo, y no le importaba que nos quedáramos en su casa", aunque regresó por sorpresa, pero les dijo que no se fueran porque "había mucho espacio".

La fiesta siguió adelante y acabaron sacando "una enorme caja de chocolates con champiñones de diamantes negros" y todos comieron unos cuantos. "Mi compañero y yo tomamos varios, los engullimos y los regamos con tequila", contó Harry.

"No fue muy divertido y no me hizo particularmente feliz pero me hizo sentir diferente, y ese era el objetivo principal", apuntó en su libro.

Libro del príncipe Harry // Getty

La versión de Courteney Cox sobre la fiesta con el príncipe Harry

Tras estas declaraciones, Courteney se ha pronunciado varios meses después y ha aclarado qué sucedió realmente en esa fiesta.

Ha sido para una entrevista con Variety y ha aclarado que el príncipe Harry se quedó en su casa un par de días. Sobre lo que cuenta él en el libro, ella ha explicado que no ha leído todo lo que dice, pero sí ha dado su versión.

"No he leído el libro. Quiero hacerlo, porque he oído que es muy entretenido. ¡No digo que hubiera hongos! Definitivamente no los estaba pasando yo", ha revelado.

Con esto, la actriz ya ha dejado claro que sí hubo setas alucinógenas en su casa, aunque no era ella la que los repartía.