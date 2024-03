Crecen los rumores sobre una posible colaboración entre Miley Cyrus y Bad Bunny

No existe ningún tipo de confirmación oficial, pero puede ser que Bad Bunny y Miley Cyrus hayan grabado un tema juntos que esté a punto de ver la luz.

Los rumores de su colaboración vuelven a cobrar fuerza tres años después de una filtración que nunca llegó a hacerse realidad. En febrero enero del 2021, la plataforma Genius publicaba sin previo aviso la existencia del remix de tema 'Angels Like You' ― del disco Plastic Hearts―, que incluía un "featuring Bad Bunny". Los fans no tardaron en darse cuenta y comenzaron a celebrarlo, pero la canción no vio la luz y la información sobre ella fue eliminada fulminantemente.

Ahora, los comentarios de uno de los productores de la artista sobre la aparición del puertorriqueño en un nuevo single han reavivado estas especulaciones y en las redes sociales el debate sobre si se trata de un fake o no está servido.

Una información que choca directamente con las últimas novedades filtradas sobre el sonido del disco que prepara Miley.

Tras el éxito de su álbum Endless Summer Vacation, con el que consiguió los dos primeros Premios Grammy de su carrera, la cantante ha vuelto a meterse en el estudio para poner en marcha el nuevo álbum. Ha sido su hermano, Brandy Cyrus el que ha insinuado que estará formado bajo las influencias de un sonido country, igual que Beyoncé ha hecho en Cowboy Country, la segunda parte de la trilogía Renaissance.

Habrá que esperar para saber si esta unión se hace realidad o no. Mientras, ya se puede disfrutar del último single oficial de la ex Hannah Montana, Doctor (Work It Out), junto a Pharrel.