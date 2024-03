Miley Cyrus y Pharrell Williams estrenan 'Doctor (Work It Out)', su segunda colaboración

Miley Cyrus y Pharrell Williams se unen en 'Doctor (Work It Out)' | vevo

Han pasado casi diez años. El 6 de marzo de 2014 Miley Cyrus y Pharrell Williams sorprendían al mundo con su colaboración Come Get It Bae, que formaba parte del segundo disco del productor, y este viernes 1 de marzo estrenan Doctor (Work It Out), su segunda colaboración.

Una canción enérgica y bailable que muchos de sus seguidores esperaban, ya que estaba previsto que trabajaran juntos para Bangerz, el álbum de la intérprete de Flowers lanzado en 2014. Decidieron grabarla, aunque la terminaron descartando... hasta ahora.

Tal y como se comprobó Doctor (Work It Out) es el resultado de la regrabación de un tema de las Bangerz Session, aunque nunca llegó a publicarse en ningún disco ni de forma aislada y que, en esta ocasión, se publica con bajo la impronta de la estadounidense. Según fuentes cercanas a ellos, es una versión totalmente actualizada, regrabada y con varios fragmentos de la letra reescritos.

Lo escuchamos por primera vez el mes pasado, durante el desfile de moda de Louis Vuitton en París, para cuya marca trabaja como director creativo masculino el cantante de Happy.

El single supone el regreso a la música de Miley Cyrus, cuyo último estreno fue Used To Be Young, lanzado el 25 de agosto de 2023.

La letra de 'Doctor (Work It Out)'

[Intro: Pharrell]

You miss me?

I miss all of y'all

All of you girls standin' together like that, I can't take it

[Verse 1: Pharrell]

Women, I can do anything you like

I can do anything you need

And I got a better body

Than the magazines you read

[Refrain: Pharrell]

None of them boys know the first thing about your fantasy

And if they tried, they can not do it just like me

[Pre-Chorus: Miley Cyrus]

I know you certainly been gone

And it's been much too long

And there's some things we need to do

So I know you need to get home

[Chorus: Both]

Come get it bae

Come get it bae

Come get it bae

Come get it bae

You wanna ride it, my motorcycle

You've got a license, but you got the right to

Gonna pop a wheelie, don't try too high too

Take it easy on the clutch, cause girl I like you

[Verse 2: Pharrell]

I can see it the way you like

I can do anything you need

I can give you dirty looks

Like them niggas that's on T.V

[Refrain]

[Pre-Chorus]

[Chorus]

[Bridge: Both]

There comes a time, the craving will grab your wrist

You'll need a sugar fix, baby

There comes a time, and you won't believe what you'll do

When that sugar's callin' you

Girl, there will come a time (sugar, sugar), this is where you wanna be

H-O-M-E, (sugar, sugar) satisfaction guaranteed

And there will come a time, this is where you wanna be

Cause it's everything you need, you were lonely mindin' me

Come get it bae [x4]

[Chorus]