Cristina Pardo: su edad, su novio, el secreto de su flequillo y el día que hizo una conexión borracha

Cristina Pardo es hoy una de las caras más conocidas de Antena 3 y laSexta, y es también quien se encarga de dar las Campanadas en esta cadena desde hace cinco años. En esta ocasión, la presentadora de Más vale tarde cambia de compañero y sustituye a Iñaki López por Dani Mateo.

La vida profesional de Cristina Pardo no se inició ante las cámaras, antes trabajó en la radio. Creció inspirada por los programas de José María García y su idea era ser periodista deportiva, pero con el paso de los años ha acabado centrándose en la política. Pero ¿qué hay más allá de su vida profesional? Te contamos cómo es la periodista de 44 años fuera lejos de las cámaras.

Su círculo más cercano

Pardo no ha querido sacar mucho a la luz a su familia, pero después de 15 años de carrera le ha resultado inevitable hablar de ellos.

Según ha contado la propia periodista ella, no era muy obediente, no le gustaba mucho estudiar y “se limitaba a estudiar para aprobar”. Algo que crispaba a sus padres, ambos médicos de profesión. Se centró finalmente cuando encontró su vocación, el periodismo, que recientemente le llevó a entrevistar a su padre.

Javier Pardo, ya jubilado, es autor del libro El año de la desgracia, por el que fue entrevistado por su hija en Liarla Pardo el pasado febrero. "Estoy con el culo muy prieto, muy nerviosa", dijo antes de empezar la conversación.

La periodista de Pamplona forma parte de una familia numerosa y muy unida que durante el confinamiento creó un ritual para estar cerca.

"Mis padres son de Aragón, de Zaragoza mi padre y mi madre de Teruel, pero ellos viven en Pamplona. Para paliar la ausencia de mis hermanos y mía, que vivimos todos fuera, nos hemos puesto de acuerdo para hacer una videollamada cada día a las 13 horas. Siempre hemos estado unidos, pero ahora, todavía más si cabe", contó en una entrevista en Diez Minutos.

En esa misma entrevista contó que tiene un hermano más pequeño de riesgo, ya que sufrió un infarto en febrero de 2020. Otro de sus hermanos, Octavio, al que llama el listo, es diseñador gráfico.

Su novio marino

De su vida sentimental sabemos también poco, aunque gracias a un desliz de Pablo Motos en El hormiguero descubrimos que Cristina Pardo mantiene una relación amorosa con un marino. "No marinero", le corrigió al presentador.

La presentadora no dio muchos más datos de su vida amorosa, de la que no le gusta hablar. Lo único que reveló en ese momento es que su pareja se embarca durante meses y eso le hace ser muy disciplinado.

"Los militares que están en la armada hacen viajes muy largos y están más acostumbrados a estas situaciones de confinamiento", contó Pardo, que dijo que su chico y sus compañeros tuvieron "cierta ventaja con respecto a los demás, que no estamos acostumbrados" durante el tiempo que vivimos encerrados en casa.

El día que hizo una conexión en directo borracha

Si bien, Cristina Pardo no es mucho de hablar de su vida, sí lo hace de su profesión y el pasado abril hizo una divertida revelación en Liarla Pardo: una vez hizo una conexión en director borracha. En su favor diremos que era un sábado y que no le tocaba trabajar.

"Yo en teoría trabajaba de lunes a viernes, entonces un sábado me fui a La Latina a pasar el día. Justo se iba a anunciar el rescate financiero y yo me estaba riendo de mis compañeros que tenían que trabajar ese día. Entonces me llamó Ferreras y me dijo: 'Tienes que ir al rescate financiero'. Le dije que me había bebido tantos gin tonics como millones nos van a dar para reflotar el sistema financiero, pero me dijo que no pasaba nada y que tenía que ir igual", le reveló a Anabel Alonso , a la que hizo otra confesión.

"No había sitio, me senté en el suelo y no entendía mi letra. Entonces acabó la rueda de prensa y tuve que entrar en directo".

El secreto de su flequillo

Ese episodio fue mucho antes de que Cristina Pardo lucieses su llamativo flequillo rubio hacia un lado. Porque sí, no llevó siempre el peinado con el que la conocemos ahora. En una de sus primeras apariciones en televisión podíamos ver a una joven e inexperta periodista, con un pelo corto, castaño y desenfadado que seguro no se imaginaba que una década después su carrera iba a estar en plena efervescencia y que llevaría cinco años presentando las Campanadas.

Los inicios de Cristina Pardo en 2006 // laSexta

Este flequillo ha sido clave para la carrera de la comunicadora. En una visita reciente a Zapeando, en la que también estuvo Iñaki López, la pareja de presentadores bromeó con los tertulianos del programa acerca del peinado. “El flequillo cada vez más largo, va a ser un punto ciego”, apuntaba su tocaya Cristina Pedroche. A lo que Pardo no dudo en responderle: “Tan punto ciego que ha determinado el orden de las sillas, no te digo más”, reveló.

Sus pinitos como actriz

No contenta con la televisión y la radio, Cristina tenía que dar el salto al mundo de la actuación. Son tres las apariciones que ha hecho la periodista como actriz a lo largo de su carrera. ¿Dónde la has visto? Su actuación más icónica tuvo lugar en el año 2017 cuando apareció en La Casa de Papel interpretándose a ella misma como periodista.

Cristina Pardo, en 'La casa de papel' // Netflix

Pero además de en esta producción mundialmente conocida, Pardo se ha dejado ver en otras dos ocasiones más. En el año 2018 la veíamos en Cuerpo de élite también interpretándose a sí misma, y de nuevo en 2020 en el papel de Nati, en la película de Santiago Segura Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra.