Dani Mateo: su edad, su novia 15 años más joven, su separación de Elena Ballesteros y sus cambios de 'look'

Dani Mateo: su edad, su novia, sus inicios y sus llamativos cambios de 'look'

NO ERA ASÍ CUANDO LO CONOCIMOS

¿Te acuerdas de cómo era Dani Mateo cuando apareció por primera vez en televisión? No hace falta que respondas, lo hacemos nosotros. El look del presentador catalán de 42 años no tenía mucho que ver con el que luce cada tarde en Zapeando y cada noche en El intermedio. El compañero de Cristina Pardo en las Campanadas de laSexta dio sus primeros pasos en pantalla con perilla.

¡Sí, con perilla! Cuando Dani Mateo presentaba el programa Noche sin tregua (NST) en Paramount Comedy llevaba perilla y no parecía tan joven como era en realidad. El programa se emitió de 2004 a 2009. Es decir, que en aquella época tenía entre 25 y 30 años.

Dani Mateo, en 'Noche sin tregua' (NST) // Paramount Comedy

Antes de eso había participado en monólogos de Paramount Comedy. Su aspecto con 23 también era muy distinto; pesaba casi 100 kilos e iba afeitado, contó él mismo en Zapeando, donde reveló que su siguiente paso antes de la perilla fue afeitarse la cabeza.

Dani Mateo, con 23 años sin barba // laSexta

Ahora Dani Mateo luce barba de bastantes días, un look que tampoco tiene mucho que ver con el que lucía cuando se puso al frente de Sé lo que hicisteis.., o cuando celebró el programa 2.000 de El Intermedio. ¿Te acuerdas? Buenafuente no se cortó un pelo al verlo y le dijo en directo: “A ver una cosita, chato. Primero, has echado caraza y kilos. Y eso alguien te lo tiene que decir, por mucha barba que te pongas, ahí hay materia orgánica”.

La celebración del programa 2.000 de 'El Intermedio' en abril de 2019 // laSexta

Dos años y medio después, su aspecto vuelve a ser muy distinto.

"Sufrí bullying"

Dani Mateo se toma estos comentarios con humor, él es el primero que se ríe de su físico, la lección la aprendió de pequeño cuando lo llamaban El Gordo.

"El colegio se puede hacer duro, pero gracias a ello uno aprende a aceptarse, y descubres que nunca vas a gustar a todo el mundo. Por un lado tu abuela te dice que eres una maravilla y que comas más bocatas. Por otro, en el colegio te dicen: ‘Tú a la portería que la ocupas toda", contó en una entrevista en El Mundo

El presentador dejó de ser El Gordo al cumplir los 14 años. "Mentiría si dijese que fue solo por salud. Aunque iba a reventar... Fue por imperativo sexual. A partir de los 14 los amoríos empezaban a hervir y te empezabas a cuidar", contó sobre al hablar de por qué empezó a vigilar du peso. "Comencé a desengancharme de las cenas de mi abuela. Me quité el pan, comencé a beber más agua y me ponía de guarnición verduras en lugar de más filetes". En seis meses había perdido 10 kilos.

De esta etapa arrastra una secuela: "Me he dado cuenta de que siempre me veo gordo. Algo curioso porque tiendo a la delgadez, pero esa idea se me ha quedado anclada ahí". ¿Su consejo? "Animo a los niños que sufran acoso a contárselo a sus padres y buscar ayuda".

Tres años con Yasmina Paiman

Dani Mateo puso en marcha el plan de adelgazamiento para ligar, ahora no le hace falta. Desde 2018 mantiene una sólida y discreta relación con la modelo Yasmina Paiman.

La joven tiene 27 años, 15 menos que el presentador, lo que le llevó recientemente a bromear en la sección Preguntas heavies de Thais Villas en Zapeando.

Un espectador preguntó a Villas sobre qué compañero creía que acabaría sus días solo. Ella lo tuvo claro: Dani Mateo no iba a ser. "Es un señor que pone diésel en el coche de gasolina, este señor tiene que tener atención 24 horas". El presentador aprovechó la pulla para bromear : "Claro, ¿por qué crees que mi novia tiene 15 años menos? Le estoy enseñando a diferenciar pañales. Me ha comprado un móvil con los números más grandes. Y solo tengo tres números: el taller, su número y una señora que me cuida por las tardes".

Tan discreta como Dani Mateo, sabemos que Yasmina ha estudiado Literatura Contemporánea. De nacionalidad rusa y que lleva ocho años trabajando como modelo. Empezó con 19 años en la agencia Uno Models.

La mediática separación de Dani Mateo y Elena Ballesteros

Antes de Yasmina, Dani Mateo estuvo casado durante seis años con la actriz Elena Basllesteros. Se dieron el 'sí quiero' el pasado 23 de julio de 2010 en un enlace íntimo celebrado en Madrid. El colaborador de Sé Lo Que Hicisteis..., entonces de 31 años, y la actriz, de 29, llevaban juntos tres años,

Dani Mateo y Elena Ballesteros, en 2015 // Gtresonline

La actriz se casó de blanco y él vistió chaqué. Seis años después llegó el no discreto final de la relación.

Cuando aún estaban casados, Dani Mateo fue pillado paseando muy acaramelado con la joven instagramer Teresa Bass. Por lo visto Mateo y Ballesteros estaban en plena crisis matrimonial, lo siguiente ya fue el divorcio. Se confirmó el 8 de julio de 2016.

Elena Ballesteros, casada desde 2017 con su amigo de la infancia Juan Antonio Susarte, habló de este episodio años después. “Siempre es incómodo enterarte de cosas por terceras personas. Te sientes ignorante”, contó en televisión, donde dejó entrever que las carencias de su relación con Dani Mateo: "Después de muchos años descubrí lo que es el amor de verdad (...) Con mi anterior pareja tenía celos, con mi marido no dudo”.