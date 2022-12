Alberto Chicote: cómo adelgazó 40 kilos, el peor momento de su vida y su boda con Inma Núñez

Llega el día de oro para uno de los cocineros más importantes de la televisión española. Alberto Chicote estará un año más con Cristina Pedroche en la Puerta del Sol para dar las Campanadas de Antena 3 y así despedir 2022.

A pesar de que su presencia y su look de Nochevieja no genera tanta expectación como su compañera —Chicote ya ha adelantado que irá "en plan elegantón con un esmoquin puro"—, su presencia en la última noche del año es igual de fundamental. Al fin y al cabo, él anuncia cada campanada mientras Pedroche se come las uvas.

Tuvo unos padres muy estrictos

Al hablar de Alberto Chicote, hay una infancia nada fácil, como él mismo ha contado en varias ocasiones. Sus padres fueron muy estrictos.

"No eran muy permisivos", le contó a Mamen Mendizábal en el programa Palo y Astilla. Nunca se esforzaron en ser "amigos" de su hijo: "Creo que tenían bien claro que no era su papel, porque seguramente me hubiesen permitido cosas que no me permitieron o hubiesen dirigido mi camino con otra prestancia".

Una educación estricta que ha forjado la personalidad del chef en la que destaca, entre otras cosas, la disciplina a la hora de trabajar: "He odiado a mis padres mucho, pero creo que estaban haciendo un gran trabajo conmigo".

Fue jugador de rugby

Antes de convertirse en uno de los cocineros más famosos de España, en su adolescencia Chicote se aficionó al rugby. Practicó este deporte desde los 14 hasta los 20 años y llegó a formar parte de la Selección madrileña de rugby.

Chicote jugó en la posición de talonador después de haber empezado como flanker' pero nunca llegó a participar en ningún campeonato fuera de España. Algo que sí consiguió su compañero de equipo en la selección madrileña, el actor Javier Bardem.

"Creo recordar que Javier jugaba en Cisneros. Luego jugó en la Selección Española, pero yo no. Él era pilier, jugaba de ‘3’, se ponía a mi derecha. Lo pasamos… Me acuerdo mucho de él, pero no nos hemos vuelto a ver", contó en una entrevista con Marca en 2017.

Su relación y su boda con Inma Núñez

Inma Núñez, su mujer, cambió su vida. En ella reencontró el amor y a su vez, a uno de sus pilares más importantes. Ella es una de las responsables de que el negocio del cocinero funcione.

La pareja se conoció en 2004, cuando Núñez hacía las veces de jefa de sala de su reconocido restaurante Nodo. Entre comensales y platos, tuvieron que pasar 10 años y un divorcio para que Alberto Chicote y ella finalmente se animaran a compartir algo más que una relación profesional. Desde entonces no se han separado.

En septiembre de este 2022 la pareja se dio el 'sí, quiero' en una boda íntima a la que acudieron sus familiares y amigos, así como varios compañeros de televisión de Chicote. Entre los invitados estuvieron Dani Rovira, Javier Cansado, Susana Griso y Roberto Leal, a quien le había revelado sus planes de boda en una entrevista en televisión.

"No tardaremos demasiado", le adelantó el cocinero, que ya había estado casado anteriormente.. No tuvo hijos entonces ni tuvo nunca intención de tenerlos con Inma, quien es madre por partida doble y también, abuela. Hugo es nieto de Inma y también de Chicote. "Yo digo siempre que no tuve hijos pero tengo un nieto. Yo lo hago siempre difícil", le dijo a Mariló Montero en su programa de viajes de laSexta.

La segunda boda de Alberto Chicote e Inma Núñez tuvo lugar en una finca de San Lorenzo del Escorial, propiedad del chef Mario Sandoval, ubicada cerca del Valle de los Caídos.

El peor momento de su vida

Alberto Chicote atraviesa un momento dulce a nivel sentimental y profesional, aunque antes no había tenido demasiada suerte en los asuntos del corazón.

En el programa de Antena 3 El rincón de pensar, reveló que el peor momento de su vida lo vivió tras una ruptura.

"Cuando más tiempo lo pasé mal y peor fue cuando tuve una relación con una persona que decidió abandonar aquello sin ni siquiera darme una explicación. Yo no puedo entender el mundo sin explicaciones", le contó el cocinero que llevaba tres o cuatro años con esa pareja. Desapareció de la noche a la mañana sin decir "ni mú": "A golpe de enter, porque en aquel momento no había WhatsApp. Eso me dolió muchísimo. Fue de las cosas que más tiempo me he pasado preguntándome el porqué".

El punto de inflexión para Chicote, y para su cambio de vida, se produjo en su restaurante un día antes de ponerse a trabajar: "En ese momento me eché una llantina de campeonato y dije 'joder, soy un tipo nuevo', fíjate que tontería".

Así adelgazó 40 kilos en año y medio

Ese día supuso un cambio para Chicote, quien ha cambiado mucho físicamente desde que lo conocemos. Ahora pesa 40 kilos menos.

Sobre cómo fue este cambio habló en una visita al programa La Roca en la que contó que no había recurrido a ninguna dieta milagro. "Nunca. Yo he perdido 40 kilos, poquito a poco, al tran tran. Empecé con un programa que se llamaba Dietas a examen y en el que diferentes personas se sometían a diferentes dietas y yo me sometí a una consistente en alimentarme mejor y hacer ejercicio de un modo habitual. De esto hace ya varios años, y desde entonces hasta ahora no ha pasado ni un solo día en el que nadie me haya preguntado: '¿Y tú qué te has tomado para perder peso?'. Ni un solo día", contó el cocinero que constantemente recuerda la importancia de ponerse en manos de profesionales.

"No hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... Hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre".