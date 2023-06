Cristina Pedroche se despide entre lágrimas de 'Zapeando': "Me han visto crecer"

Cristina Pedroche se ha quedado sin palabras este miércoles en Zapeando. La madrileña se ha despedido de la audiencia del programa después de diez años en la mesa de colaboradores para prepararse para la llegada de su primera hija, que nacerá previsiblemente a principios de julio.

Sus compañeros no le han dejado irse sin un regalo: un vídeo resumen con los mejores momentos de su embarazo ante la que no ha podido evitar llorar. También se le han escapado las lágrimas a María Gómez.

"Me estoy enfrentando al viaje más importante de mi vida y que lo va cambiar todo", ha dicho cuando por fin ha podido recuperar el aliento. "Siento que estoy muy bien acompañada profesionalmente y personalmente. Mi hija no podía tener un mejor padre. Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de la vida que viene", ha reconocido Cristina Pedroche, que tras la emisión ha compartido el vídeo del momento en Instagram.

El vídeo lo ha acompañado de un nuevo texto de agradecimiento en el que apunta que no se va para siempre. No es un adiós, es un hasta luego.

"Y así me despedían hoy en Zapeando ❤️ Y no solo de este maravilloso programa, sino también de la productora, Globomedia, en la que llevo trabajando desde el 2010. Me han visto crecer en todos los aspectos como muchos de los que estaréis por aquí. Qué suerte y qué afortunada me siento❤️. Volveré, por supuesto, pero ahora me tengo que centrar en acompañar a mi hija a nacer y darle la mejor bienvenida posible", dice Pedroche, que señala que no puede evitar emocionarse al ver el vídeo.

Y se despide con un mensaje de agradecimiento: "Gracias de verdad, estoy muy emocionada ❤️. Os queremos 🥰".