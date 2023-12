Cristina Pedroche y la maternidad: cuándo nació su hija Laia, la dura depresión posparto y su deseo de tener más hijos

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz despidieron 2022 con el anuncio más importante de sus vidas. El 30 de diciembre compartieron la noticia de que en 2023 se convertirían en padres por primera vez y algo más de seis meses después, el 14 de julio, nació Laia Pedroche Muñoz.

La pareja compartió la noticia del nacimiento a través de Instagram, publicando un breve mensaje junto a una foto de sus tres manos. “Te amaremos y protegeremos siempre”, dice el comentario que acompaña la imagen publicada por la presentadora y el cocinero.

Es prácticamente la única imagen que hemos visto del bebé porque, aunque la presentadora se ha sincerado sobre la tormenta emocional que ha supuesto el embarazo y la llegada del bebé, tiene claro que quiere preservar su intimidad.

"Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija, y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago”, apuntó días después de su nacimiento ante el comentario de un seguidor que criticaba que, a su juicio, había mostrado demasiado su embarazo [nunca mostró una ecografía] y que ahora no quería enseñar al bebé.

“Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión", añadió la presentadora.

Así fue el parto de Cristina Pedroche

La realidad es que Cristina Pedroche no mostró su embarazo como tal, sino que compartió sus experiencias como mujer embarazada por si podía ayudar a otras futuras madres, como ella misma dijo en esa publicación de Instagram Stories.

A través de esta plataforma también habló sobre su parto, del que dio detalles en un preguntas y respuestas planteado a sus seguidores.

Laia vino al mundo por ”parto vaginal y natural", explicó al compartir una foto frente al espejo hecha solo tres horas después de dar a luz. "Lo que llevo es un empapador porque en las horas posteriores se sangra bastante. A día de hoy sangro muy poco pero hay mujeres que se tiran sangrando toda la cuarentena”.

El parto fue rápido y sin epidural por decisión de la propia madre, que se preparó para este día siguiendo la técnica hipnoparto, que recoge el libro Hipnoparto: preparación para un parto positivo de la experta Carmen Moreno.

También contó que Laia nació solo dos días más tarde de la fecha prevista de parto, exactamente en la semana 40+2.

El duro posparto de Cristina Pedroche

Si el parto fue fácil, no lo fue tanto el periodo posterior. Cristina Pedroche ha definido su posparto como interesante. “Muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas…pero sobre todo amor, mucho amor”, escribió en Instagram solo seis días después de dar a luz.

Sobre este proceso de adaptación, la presentadora se ha referido en numerosas publicaciones de Instagram y también en su entrevista con el exfutbolista Joaquín en el programa El Novato rompiendo toda clase de tabúes.

"Tuve un posparto muy complicado y lloraba mucho porque es un duelo entre la mujer que era y la que soy. Cuando nace un bebé nace una madre porque mira que he estudiado y leído, pero hasta que no lo vives no te das cuenta", aseguró la presentadora, y reconoció haber pasado miedo.

"De repente, pareces mala madre por llorar. No significa que te arrepientas o no quieras a tu hija, pero se llora"

"Pensaba que iba a ser más valiente porque soy una mujer muy echada para delante, pero con la niña me vine abajo y me daba miedo todo. Meterla en el coche, cambiarle el pañal por si le hacía daño, no quería que la gente la cogiera o la besara… Pensé que me sería más fácil", le confesó al presentador, reconociendo que había derramado muchas lágrimas. “De repente, pareces mala madre por llorar. No significa que te arrepientas o no quieras a tu hija, pero se llora. Y ahora todo me da pena”.

El tatuaje de Laia y el orden de los apellidos

En realidad Cristina Pedroche es una madre feliz, muy feliz, y no ha dudado en tatuarse a su hija en el antebrazo derecho.

Solo dos semanas después de dar a luz, pasó por el estudio para dibujar sobre su piel las “olas uterinas” que trajeron a Laia. “Ya siempre conmigo en mi piel y en mi corazón ♥️🌊”, escribió al compartir en Instagram la imagen de su nuevo diseño inspirado en las contracciones del parto.

La presentadora lleva a su hija en el brazo y su hija lleva Pedroche como primer apellido. Fue una decisión estética, como contó en el programa de Joaquín. "Me gustaba 'Laia Pedroche' porque Muñoz hay muchos", explicó en la entrevista, en la que también dio datos de a quién se parece la pequeña.

Al parecer, cuando nació, "era clavada" a su padre por "su piel blanquísima, los ojos y la mirada" pero con el tiempo ha ido cambiando. "En fotos es más como él y en persona a mí", añadió Pedroche, que ya piensa en darle una hermanita a Laia.

Lactancia hasta que quiera Laia

Por ahora Cristina Pedroche habla de esperar ''un año o dos para volver a quedarse embarazada”, porque en este momento está centrada en su trabajo y en la lactancia de Laia, que ha decidido prolongar pese a las dificultades iniciales y pese a lo que había pensado antes de dar a luz.

“Parecía que lo tenía controlado, pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta. Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla...😪”, contó sobre esas primeras dificultades.

Todo ha ido cambiando y mejorando con el tiempo y, cuando Laia está a punto de cumplir seis meses, ya no le pone fecha al final de la lactancia.

“Cuando estaba embarazada pensaba que daría teta solo unos meses. Al primer mes ya decía que mínimo seis meses, a los dos meses que un año y ahora ya no digo nada jajaja. Que sea lo que ella quiera”, escribió en noviembre en Instagraam.

La cuestión es que el tiempo le irá dando las respuestas que necesite y su madre, Domi Navas, el apoyo necesario en los días de dudas y de miedos.