Cristina Saavedra estalla en Instagram por los comentarios en su última foto

Cristina Saavedra ha sido una víctima más de los desagradables comentarios que encontramos en muchos perfiles de Instagram de personas públicas. Da igual lo que se publique o lo que se escriba, siempre van a haber usuarios que van a ver mal o criticar lo que, en principio, no tiene nada de criticable.

Como hemos hecho la gran mayoría, la presentadora de laSexta Noticias ha querido compartir algunos de sus momentos de vacaciones en esta red social, concretamente una foto en la que se le ve tumbada en la orilla de un mar cristalino.

En esta ocasión, el bronceado de su piel ha sido el objeto de las críticas, que van desde acusaciones de rayos UVA a filtros digitales: "Menudo color de piel... filtros a tope cris", "Mucho rayo uva"; e incluso otros comentarios mucho más desagradables: "Una roja supermorena, patética periodista que ha llegado a esa posición todos sabemos gracias a que méritos"

Frente a todas estas acusaciones e insultos, Cristina ha querido responder con otra publicación en Instagram y más tarde otra en Twitter para dejar claro no va a consentir que sigan metiéndose con ella:

"Me aburrís mucho los que preguntáis por nuestro color de piel (amplío a mis hermanos y sobrinos) ¿Habéis oído hablar de los genes? #coñoquépesadossois", escribía la presentadora en Instagram para continuar en Twitter: "Me acribilláis con insultos porque a 1 de septiembre mi piel es oscura y aún no sé muy bien por qué (IG). Ah, pd, a nadie amaré más que a mi padre que me dejó este color (por si había dudas. Mis heman@s son como yo)"