Critican una foto de Paco León por una interpretación errónea

Paco León es uno de los actores españoles más activos en las redes sociales. Más de una vez nos ha sorprendido con los atrevidos 'nudes' que publica, donde lo vemos posar sin nada de ropa.

Precisamente por eso, por ser él mismo y por ir "sin filtro" por la vida, más de una vez le han caído algunas críticas. Además, el actor defiende fervientemente la causa LTGBI y muchos no ven esta lucha con buenos ojos. Aún así, Paco León sigue fiel a él mismo y siempre ha dado su opinión sincera por encima de todo.

Pues bien, una de las últimas imágenes que el actor y director ha publicado en Instagram no ha sido recibida de buenas maneras por muchos fans. Sin embargo, estas críticas vienen de que los "ofendidos" no han interpretado bien la imagen....

Paco León publicó una imagen en la que se ve a una pareja gay besarse bajo una estatua de Lenin, en Rusia, un país donde la homosexualidad es legal pero también es perseguida. "#ConUnPar, #Rusia, #Homofobia, #Valientes, #DerechosHumanos y #lgtb son los hastags que acompañan la publicación".

El problema llegó cuando algunos pensaron que el actor cargaba contra el régimen comunista de Lenin. Sin embargo, esto no es precisamente así. La imagen representa la lucha a favor de los derechos LGTBI en Rusia, un país donde a día de hoy no existen derechos de protección legal contra la discriminación, ni los derechos reproductivos o de adopción de las parejas homosexuales. ¿De qué sirve que la homosexualidad sea legal si no puedes vivir libremente? El propio Vladimir Putin impulsó en 2013 una serie de leyes en contra de la propaganda homosexual.

Las críticas:

Y los que lo defienden: