Critican su marca de nacimiento y su respuesta se vuelve viral

La joven, de 22 años, nació con una extraña marca en el ojo, una marca de nacimiento que nunca le ha impedido dedicarse a lo que le gusta. Todo iba bien hasta que algunos de sus seguidores comenzaron a llenar sus publicaciones de preguntas acerca de esta imperfección.

La avalancha de preguntas y comentarios sobre este tema hizo que la joven se saturase, ya que los usuarios opinaban sobre su físico sin saber qué era realmente. Le decían que tenía una enfermedad y que se veía mal.

Sin pensarlo dos veces, la instagrammer publicó una foto con un texto fulminante para responder a todos los que la criticaban y cuestionaban su belleza: "No hay nada malo con mi ojo. Por favor, dejar de preguntarme, primero de todo es grosero y ya estoy harta de eso. En segundo lugar, es irritante que le pregunten a alguien que es 'lo que está mal' con ella. No es tu cara, es la mía y es muy grosero".

"Está bien que la gente que me pregunte por mi ojo, pero no está bien cuando alguien me cuestiona asumiendo que algo está mal. No había sido solo una vez, sino que todos los días leía al menos una. Solo quería que las personas superan que existen otras maneras de hacer una pregunta sin asumir que hay algo mal con una persona que se ve diferente", aseguró la joven en una entrevista.