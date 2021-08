Los cuatro errores de la prensa francesa al hablar de Pilar Rubio

Pilar Rubio es la sensación de las secciones de gente y sociedad de la prensa francesa. Muy poco ha tardado la colaboradora de El Hormiguero en protagonizar reportajes en revistas, que recogen amplios textos sobre la mujer de Sergio Ramos, ahora jugador del Paris Saint Germain.

Las revistas presentan a la madrileña como futura integrante del star system de la capital francesa y dan detalles sobre su vida profesional y personal.

Los artículos publicados en revistas como Gala, Closer Magazine o Voici hablan de sus cuatro hijos —Sergio Junior, Alejandro, Marco y Máximo Adriano—, de los inicios de la relación y de la carrera de Pilar Rubio, incluyendo varios errores.

1. Es periodista.

Aunque Pilar Rubio trabaje en televisión, nunca estudió periodismo. La madrileña, nacida en Torrejón de Ardoz, se matriculó en Ciencias Económicas en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no llegó a finalizar su etapa universitaria.

Siendo exactos se podría decir que es presentadora de televisión, que ha sido actriz y modelo y que colabora en programas de la pequeña pantalla.

2. Tiene 42 años.

En realidad tiene 43. Pilar Rubio nació en 17 de marzo de 1978. Este año celebró su cumpleaños entre cámaras y focos. Lo que sí destacan los artículos de la prensa gala es que es mayor que Sergio Ramos (30 de marzo de 1986).

3. Conoció a Sergio Ramos en un plató de televisión.

No, conoció a Sergio Ramos en la calle, cuando era reportera de Sé lo que hicisteis... (laSexta). La entrevista al jugador del Real Madrid fue a las puertas de la sala Kapital de Madrid en un acto en al que asistió el de Camas para entregar una disco de platino a sus amigos Andy & Lucas. Ramos iba a solo y Rubio se ofreció, entre risas, como acompañante.

No fue ahí cuando empezó el romance. Tuvo que pasar mucho tiempo. La primera cita conocida de Sergio Ramos y Pilar Rubio fue el 23 de septiembre de 2012, cuatro años después de ese primer encuentro.

Según contó Sergio Ramos en la revista Esquire, había soñado tres veces con las presentadora y decidió entonces escribirle un WhatsApp.

"La veía inalcanzable y pensé: ‘Lo peor que me puede pasar es que no me conteste’... pero quise, al menos, intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo intentado. Así que conseguí su teléfono. Y lo hice. ¡Y respondió! Empezamos a hablar, y luego nos conocimos y ahí empezó una historia de amor", reveló en 2019.

4. Se conocieron en 2012.

No, en 2012 fue la primera cita. Ellos se conocieron en marzo de 2008. En 2012 ni siquiera se emitía Sé lo que hicisteis... Cuando comenzó el idilio, Pilar Rubio presentaba el concurso Todo el mundo es bueno.