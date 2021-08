Pilar Rubio comparte su dieta semanal y todo el mundo le recrimina lo mismo

Pilar Rubio demuestra día tras día en sus redes sociales que la constancia y la rutina son básicas a la hora de obtener un cuerpazo como el suyo. Tonificado y sin un gramo de grasa de más, la presentadora de 43 años y madre de cuatro hijos tiene claro que una buena alimentación y una rutina de ejercicio diarias son la clave.

Por este motivo, Pilar ha querido compartir con sus más de seis millones de seguidores su plan de comidas semanal: "A todos los que pensáis que estar en forma equivale a pasar hambre, creo que el secreto está en elegir bien lo que comes y cuándo lo comes".

"La alimentación es fundamental para el cuidado de la salud. Para mí es básico adaptarla a los entrenamientos de cada día, lo necesito para estar a pleno rendimiento, conseguir los objetivos de ganancia muscular y hacer una buena prevención de salud", ha añadido.

A continuación, Rubio ha compartido el plan de comidas semanal que le ha hecho la profesional Elisa Blázquez, nutricionista de iQtra Medicina Avanzada.

Menú semanal de Pilar Rubio // Instagram: @pilarrubio_ | @elisa.blazquez | @iqtramedicina

Un menú no apto para todos

En el menú vemos platos que requieren cierta elaboración como un "falso risotto de hongos sin queso", "asado de ternera" o un "steak tartar", algo que si llevamos una rutina en la que trabajamos ocho (o incluso más) horas diarias, es difícil de compaginar entre semana con la cocina.

"Eso lo puedes hacer tú porque puedes y tienes quién te haga las cosas de casa, dile a mi jefe que a media mañana paro para comerme un plátano, tres nueces y una tortilla, que estoy en la calle en un minuto. Además del tiempo que necesito para cocinar que no lo tengo, con turno partido ,no te ofendas pero eso lo puede hacer un soltero o con mucho dinero que te lo preparan todo y tú sólo te tienes que preocupar de comer o que estés en casa todo el día sin trabajar fuera", le respondía una usuaria.

"Nos ha 'jodío' y quién te cocina un asado un martes para comer porque yo desde luego trabajando, casa y niños lo tengo complicado!!!" o "Punto 1. Un batido no es comida. Punto 2. No todo el mundo tiene criada en casa que haga las comidas. Punto 3. Después de más de 13h poniendo cerralla, ponte tú hacer sentadillas… Punto 4. Después de currar, ponte q bañar críos y jugar algo con ellos, no como tú q te lo hará la nani. Punto 5. No todo el mundo se puede pagar un nutricionista y mucho menos complementos. Eres una privilegiada, no puedes dar lecciones de nada", son otros de los mensajes que pueden leerse haciéndole ver a Pilar que no todo el mundo dispone del tiempo y los recursos que tiene ella.