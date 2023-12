La discusión entre Juan Ortega y el padre de Carmen Otte Alba que presagiaba la cancelación de la boda

Cuatro días después de la cancelación a última hora de la boda entre Juan Ortega y Carmen Otte , los detalles sobre qué llevo al inesperado desenlace salen a la luz. Una discusión entre el torero y el padre de la novia ya presagiaba un final que no sería feliz

Como si de una serie de true crime se tratara, los sabedores de la no boda entre el torero sevillano Juan Ortega y la médica cardióloga de Jerez Carmen Otte siguen con curiosidad y expectación el desenlace de la historia, que no es qué pasa al final (todos lo sabemos: que él se dio a la fuga a última hora porque "tenía dudas"), sino qué fue lo que dinamitó la decisión in extremis del novio. Por qué lo hizo.

Lo que iba a ser uno de los días más bonitos de sus vidas ha terminado siendo una pesadilla de la que nadie se puede despertar. Tras la incredulidad de los 500 invitados que recibían a cuadros la noticia en la puerta de la Iglesia de Santiago en Jerez de la Frontera, ciudad natal de ella y lugar donde iban a contraer matrimonio, se han compartido informaciones sobre el paradero del exprometido, que se encuentra refugiado en casa de sus padres, o la decisión de ella respecto a qué hacer con el sufrimiento del revés de su destino, que ha decidido poner tierra de por medio y escuchar el consejo de sus amigas, que le dicen que se "quite de en medio" y cambie radicalmente de contexto yéndose de viaje.

La discusión decisiva entre Juan Ortega y el padre de Carmen Otte Alba

Según las últimas noticias publicadas sobre la decisión del diestro, hubo una conversación entre él y el padre de su exprometida que pudo haber detonado la aparición de esas "circunstancias personales" a las que apela la toma de esa decisión.

Sabemos que el torero hizo tres llamadas durante la mañana de la boda, la primera a un amigo cura de confianza, que le recomendó que no se casara, la segunda a la novia y la tercera a sus padres. Pero Ortega también tuvo más charlas previas al día de la boda que podrían haber influido decisivamente en sus actos.

A pesar de las especulaciones de infidelidades por una y otra parte, la razón de fondo podría estar en la presión ejercida por las familias. Según confirma Leticia Requejo en el programa TardeAR, hubo una conversación entre Juan y Miguel Ángel Otte, padre de la novia, que se encargó de avisar a los asistentes de que el enlace se había cancelado, que acabó en discusión, en la que el suegro exigía a Ortega que le pidiera matrimonio a Carmen tiempo antes.

"No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio", se supone que decía uno de los mensajes del padre de Otte, enviado a finales del mes de noviembre, mientras el torero le respondía tajante: "¿Cómo? Pero si al final habéis conseguido lo que queríais". Cuando Otte preguntaba a qué se refería, este le espetaba: "Habéis conseguido que nos casemos cuando habéis querido y como habéis querido".

Tal y como asegura la periodista, la relación de tantos años siempre ha estado condicionada por la influencia del criterio de los padres de Otte. Una situación en la que Ortega se ha visto sometido, como cuando se mudaron juntos a Sevilla, una decisión criticada (nuevamente) por su suegro, al igual que sus presiones para que le pidiera matrimonio un año antes.

El cura recomendó a Juan Ortega que no se casara con Carmen Otte: los motivos de la boda fallida