La curiosa confesión de Omar Montes en ‘Pasapalabra’ que lo convierte en Trending Topic

Omar Montes ha visitado por primera vez el plató de 'Pasapalabra', en Antena 3, y lo ha hecho protagonizando uno de los momentos más comentados de la tarde.

El cantante ha confesado a Roberto Leal que estaba "un pelín cansado porque no he dormido esta noche". Y es que Omar Montes se pasó horas escuchando "audiolibros del diccionario" y se durmió "tardísimo". Sin embargo, no pudo acabar el abecedario, "me he quedado en la 'y'", expresaba el artista.

Sus palabras han revolucionado la red, donde el vídeo se ha hecho viral y ya tiene más de 450 retuits. Además, el nombre de Omar Montes se ha convertido en Trending Topic.