Recopilan todas las veces que la actitud de Omar Montes ha sido 'cuestionada', bajo el hashtag #OmarMontesIsOverParty

El √©xito de 'La Rubia', 'Como el Agua' o 'Alocao' lo han convertido en un reconocido artista, pero la primera vez que la mayor√≠a del p√ļblico joven- y no tan joven- vio al de Pan Bendito fue de la mano de Isa P, la hija de Isabel Pantoja. Con ella protagoniz√≥ portadas, idas, venidas e incluso entraron a un reality show juntos, GH VIP 6, donde comenz√≥ a ganarse el favor del p√ļblico que un poco m√°s tarde lo hizo ganador de Supervivientes.

Omar Montes ha sabido salir del paso de muchas polémicas gracias a esa lucidez para responder, una simpatía que le ha valido para librarse de muchas de las cuestionadas actitudes que ahora vuelven a resurgir en Twitter gracias a un hilo recopilatorio.

A raíz de la cancelación de su concierto en Fuengirola por, supuestamente, negarse a utilizar mascarilla, los comentarios y dejes machistas que protagonizó en sus comienzos en televisión cobran una nueva dimensión que ha impulsado el rechazo al cantante a través del hastag #OmarMontesIsOverParty.

UNA NOMINACI√ďN DISCIPLINARIA EN GHVIP

La organización del programa decidió sancionar al cantante con una nominación por unos comentarios en los que animaba a otro concursante a mantener relaciones con otra chica. Poco después el concursante fue expulsado. "Me dijiste que al segundo disco de oro me desbloqueabas, voy por el tercero... Ya solo me llora un ojo por ti, el otro te ha superado", le dedicó a la cantante en Instagram.

PROBLEMAS CON LA MADRE DE SU HIJO

El cantante fue denunciado en el Juzgado de Violencia de Género por la madre de su hijo, con la que también ha tenido problemas para pagarle la manutención.

LAS MUJERES DE LA INDUSTRIA LO RECHAZAN: BAD GYAL Y BECKY G

'Alocao', con Bad Gyal, es uno de los temas del reggaetonero que más éxito acumula, pero la relación entre los intérpretes es nula por causas que se desconocen, ya que ninguno de ellos ha revelado el motivo de su evidente enfrentamiento.

Becky G y Omar Montes habrían grabado un tema juntos que parece que ya no verá la luz. Fue la cantante la que lo anunció hace unos meses con la respuesta a un usuario que preguntó en Twitter por la canción, que se había anunciado hace tiempo.

"Grabo. Se hacen las canciones. Pero incluso después de hacerse una canción, si después algo indica que no está en línea con mis ideales, simplemente no se aprueba. Así se simple", escribía la intérprete de Sin Pijama en un tuit que elimino poco después.

LA POL√ČMICA FIESTA POST-PANDEMIA

Madrid todavía estaba en la fase 2 de la desescalada cuando el cantante y otras 100 personas disfrutaron de una fiesta privada en la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Las imágenes del evento corrieron como la pólvora en redes, donde desataron una avalancha de críticas y comentarios por su falta de responsabilidad. Al día siguiente, el cantante se disculpaba en sus redes sociales.