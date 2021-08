DaBaby vuelve a actuar un mes después de su polémico comentario homófobo en un concierto

La carrera de DaBaby empieza a enderezarse. El rapero se vio envuelto en una fea polémica en su actuación en el festival Rolling Loud de Miami el pasado 25 de julio y llevaba casi un mes sin poder actuar porque todos los festivales habían cancelado sus conciertos. En esa actuación lanzó un mensaje homófobo que indignó a toda la comunidad y que le ha salido muy caro.

"Si hoy no has venido con SIDA o ninguna de esas enfermedades mortales de transmisión sexual que te matan en dos o tres semanas levanta la linterna de tu móvil. Chicos, si no chupáis p****s en los parkings, levantad vuestras linternas", dijo DaBaby en aquel concierto. Automáticamente la comunidad saltó contra él al considerarlo un ataque contra el colectivo LGTBIQ+.

Y no solamente eso: artistas con los que había colaborado, como Kanye West o Dua Lipa, renegaron no solo de sus palabras, sino hasta de sus trabajos juntos. Kanye de hecho borró su colaboración de todas las plataformas y Dua dijo "no reconocer" al artista con el que triunfó su Levitating. Otros artistas como Elton John, Demi Lovato o Madonna también se pronunciaron públicamente en contra de esas palabras.

DaBaby se defendió al día siguiente a través de un vídeo en Instagram y varias publicaciones en Twitter, pero esto no sonó como una disculpa y vino la cascada de cancelaciones de conciertos. Sus actuaciones en Parklife Festival, Lollapalooza, Governor’s Ball, Day N Vegas, iHeart Radio, Music Midtown y Austin City Limits Music Festival fueron todas canceladas. Este fue solo uno de los tuits que publicó.

"A cualquiera que se haya visto afectado por el virus del SIDA: tienes todo el derecho a enfadarte. Lo que dije fue poco sensible aunque no tenía intenciones de ofender a nadie. Así que mis disculpas. Pero a toda la comunidad LGTB... no me he metido con vosotros. Vuestra historia es vuestra historia", dijo. Y, una semana después, publicó una auténtica disculpa. La imagen, que ha sido borrada de sus redes, decía esto:

"Las redes sociales se mueven tan rápido que la gente quiere demolerte antes de que tengas la oportunidad de crecer, educar y aprender de sus errores. Como hombre que ha tenido que abrirse camino a su manera en circunstancias muy difíciles, tener publicidad en mi contra, sabiendo que lo que necesitaba era educación sobre estos temas y orientación, ha sido un desafío. Agradezco a las muchas personas que acudieron a mí con amabilidad, que se acercaron a mí en privado para ofrecerme sabiduría, educación y recursos. Eso es lo que necesitaba y fue recibido. Quiero disculparme con la comunidad LGTBQ por los comentarios hirientes y desencadenantes que hice. Nuevamente, me disculpo por mis comentarios mal informados sobre el VIH / SIDA y sé que la educación al respecto es importante. Amor a todos. Dios los bendiga".

DaBaby vuelve con un recado a sus haters

Ahora, un mes después de toda la polémica, el festival Hot97’s Summer Jam ha sido su retorno a los escenarios... y lo ha hecho dejando un recado.