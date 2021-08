"Es más fácil cancelar": Miley Cyrus va un paso más allá y se ofrece a "educar" a DaBaby

Hace unos días, el rapero DaBaby fue el centro de todas las críticas tras realizar una serie de comentarios homófobos y serófobos durante un concierto en Miami.

El rapero invitó a levantar sus móviles con la linterna encendida a todas aquellas personas que no tuvieran sida, a las "mujeres que su c*ño les oliese a agua" (como sinónimo de que no sufren ninguna ETS) y a los hombres que "no andan chupando p*llas en un aparcamiento".

Como era de esperar, las merecidas críticas no tardaron en llegar desde todos los puntos del planeta, incluso de caras conocidas como Demi Lovato, Dua Lipa, Madonna o Elton John.

Esto llevó a que varios festivales, como el recién celebrado Lollapalooza, cancelasen la actuación del rapero dentro de su programación. Motivo por el que emitió un nuevo comunicado pidiendo disculpas: "Las redes sociales se mueven tan rápido que la gente quiere degradarte antes de que tengas la oportunidad de crecer, educarte y aprender de tus errores".

El estadounidense de 29 años continuaba su mensaje pidiendo perdón a la comunidad LGBTIQ+: "Nuevamente, pido perdón por mis comentarios mal informados sobre el VIH/SIDA y sé que la educación al respecto es importante. Amor a todos. Que Dios os bendiga".

Miley Cyrus, dispuesta a enseñar y educar a DaBaby

Era extraño que Miley Cyrus no se hubiese pronunciado al respecto, como persona activa que es en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Ahora, la artista ha publicado un mensaje muy meditado en el que explica los peligros que existen en la cultura de la cancelación, cuando alguien después de que haya hecho o dicho algo inapropiado, es apartado por completo de la sociedad: "Internet puede alimentar mucho odio e ira y el núcleo de la cultura de la cancelación... Pero creo que también puede ser un lugar lleno de educación, conversación, comunicación y conexión".

A continuación, Miley hacía hincapié en que lo correcto en estos casos es ofrecer ayuda y educación para construir una sociedad que vaya en una misma dirección: "Es más fácil cancelar a alguien que encontrar el perdón y la compasión en nosotros mismos o tomarnos el tiempo para cambiar corazones y mentes". "¡No hay más espacio para la división si queremos seguir viendo el progreso! ¡El conocimiento es poder!"

Por último, se dirigía directamente a DaBaby, indicándole que revisase sus mensajes privados de Instagram: "DaBaby revisa tu DMS: ¡me encantaría hablar y ver cómo podemos aprender unos de otros y ayudar a ser parte de hacer un futuro más justo y comprensivo!"