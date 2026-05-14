Daddy Yankee aparece por sorpresa en un concierto de Ed Sheeran en Puerto Rico

Ed Sheeran es uno de esos cantantes que no le tiene miedo a experimentar con la música, llegando incluso a colaborar con artistas de géneros y nacionalidades diversas.

Ya lo hizo con Shakira, Paulo Londra o J Balvin, pero le ha llegado el turno a Daddy Yankee, en esta ocasión para actuar junto a él durante su concierto en Puerto Rico, con motivo del Loop Tour.

Según explicó Ed Sheeran al introducirle, fue Daddy Yankee quien le ofreció compartir escenario, una propuesta que le pareció "interesante" e "inesperada", pero que no pudo rechazar.

En cuanto las primeras notas de la BZRP Music Sessions número 0 empezaron a sonar, el público sabía muy bien lo que se avecinaba.

Durante su actuación, podía notarse la emoción del público, e incluso de Ed, que tocaba la guitarra emocionado.

Además, el cantante interpretó un fragmento deSonríele, uno de sus temas más recientes.