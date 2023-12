Dani Fernández comparte la primera foto con su hija Belice, recién nacida: "Me ha robado el corazón"

Dani Fernández se ha convertido en padre a los 31 años.

El cantante, que despunta cada vez más con su carrera musical, está viviendo un momento personal inmensamente feliz. Su mujer, Yarea Guillén, ha dado a luz a su primera hija.

La pequeña Belice ha llegado al mundo rodeada de un amor incondicional. El cantante ya le había escrito una canción antes de que naciese. "Pídeme que voy a estar, cediendo a todo lo que te haga disfrutar / Y cuando algo se desarme, solo tienes que avisar", canta en el tema Solo tienes que avisar.

"Es una niña increíble, me ha robado el corazón"

Extasiado por la emoción de tener a su pequeña entre los brazos, el ex de Auryn no podía evitar compartir sus sensaciones en su cuenta de Instagram. No es muy dado a compartir estos aspectos de su vida privada, pero con su recién estrenada paternidad ha hecho una excepción.

"Quería deciros que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida al lado de mi pequeña Belice, que es una niña increíble y que ya estos primeros días me ha robado el corazón", decía antes de dar las gracias a todo su entorno por la marea de mensajes de felicitación que ha recibido.

El cantante ha tenido unas palabras de amor para su mujer, Yarea, a la que describe como una campeona que le ha dado el regalo más grande que podía imaginar: "Deciros que Mami está estupenda y que si ya creaba canciones increíbles ahora se ha pasado el juego creando lo más especial de nuestras vidas.

Fue este verano cuando la pareja dio la gran noticia. Yarea estaba embarazada y pronto se convertirían en padres.

Su boda con Yarea, su mujer, que también es cantante

El 23 de mayo de 2022 la pareja contrajo matrimonio en una divertida boda celebrada en Madrid, un festejo que Yarea convirtió en videoclip para su canción Algo azul, que compuso tres semanas antes del enlace. La joven también es cantante y comparte con Fernández su amor por la música.

El intérprete de Clima Tropical llegó al altar del brazo de su madre y de su abuela. Dos madrinas muy especiales que vivieron la ceremonia en primera línea.

El momento más divertido se vivió en la pista de baile, cuando ya entrada la noche se convirtió en un karaoke donde los recién casados lo dieron todo interpretando canciones y versionando temas conocidos de otros artistas.

