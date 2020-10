Daniel, el bajista de Taburete, busca el amor en 'First Dates' y arrasa tras la respuesta épica de su cita: "Lo buscaré"

Daniel Guadaño , bajista de Taburete, ha decidido buscar el amor en el programa 'First Dates' . Sin embargo, la cita no ha sido un éxito, ella no lo ha reconocido y no ha aceptado un segundo encuentro, pero el músico sí que ha triunfado en la red y su aparición se ha hecho viral.

Formar parte de una de las bandas españolas del momento no significa que encontrar pareja sea más fácil. Y si no, que se lo digan a Daniel Guadaño, bajista de Taburete, que ha asistido al programa 'First Dates'.

Su objetivo era encontrar a una chica que le quisiera más por su forma de ser que por su profesión. Pero Sandra, la joven con la que ha compartido una cita romántica, ya le ha dejado claro que no era fan de la banda y, cuando Daniel le ha dicho "Nuestro disco de ahora es más maduro", ella le ha preguntado: "¿Qué grupo es?".

Después de que el músico le dijera que formaba parte de Taburete, la joven ha dicho con naturalidad: "Ay, pues lo voy a buscar".

Daniel, de 32 años, no ha tenido suerte en 'First Dates', pero sí que ha triunfado en la red. A pesar de que la chica no ha querido tener una segunda cita con él, su aparición en el programa de citas ha arrasado en Twitter, donde los usuarios han comentado la velada.

El músico tuvo más suerte en 2017, cuando se reencontró con Willy Bárcenas y poco tiempo después, se unió a la banda.

Y, mientras el bajista demuestra sus dotes de seducción ante las cámaras, su amigo Willy nos sorprende con su vena de reportero ¡y con reportajes imprescindibles! Se ha colado en casa de 'Guille', Víctor Elías, que vive "atrapado" en la época de Los Serrano y también ha jugado a los bolos con El Dioni de Camela.