David Bustamante: su altura, su hija y su relación actual con Paula Evecharría

David Bustamante ha conquistado los corazones de media España desde que le vimos debutar en Operación Triunfo. Su carisma tanto en lo musical como en lo personal le han posicionado como uno de los artistas más relevantes del panorama musical. Esta noche, David Bustamante viene a El Hormiguero para presentar Inédito, su último disco que llegará en cuestión de horas. Por ello, vamos a repasar su lado más personal, contando un poco más de cerca la relación actual que tiene con su expareja Paula Echevarría, el vínculo con su hija Daniella o la altura del cantante, quien ya ha hecho referencia en alguna ocasión.

La altura de David Bustamante y el día que 'hizo alarde' de ello

Curiosamente, si hacemos una pequeña búsqueda en Google, vemos que David Bustamante y su altura es una de las más cuestionadas por los internautas. Bien es cierto que el artista cántabro asegura que mide 1'77.

Aunque para los haters que cuestionan su estatura, el cantante de Dos Hombres Y Destino quiso sorprender en redes con una publicación con la que Bustamante demuestra que se toma este tema con humor. Fue durante su visita en Nueva York en el año 2016, cuando vio en primera línea un partido del New York Knicks y Dallas Mavericks. Por ello, el artista de El Día Que Te Vayas no dudó en inmortalizar su encuentro con Carmelo Anthony y Willy Hernangómez, dos jugadores de baloncesto que en su día formaron parte del equipo New York Knicks.

Tras los comentarios y críticas por su estatura en esta publicación, el intérprete de Devuélveme la vida no dudó en gastar una broma a sus seguidores con un montaje de la misma foto. Una prueba más en la que David Bustamante se toma todo con humor.

David Bustamante y Paula Echevarría: así es su vínculo seis años después de su separación

Fueron una de las parejas más resonadas por la prensa española. Tras dar el 'sí, quiero' en 2006, el artista y la actriz pusieron punto final a su matrimonio en2018. Ambos tomaron caminos por separado en el amor. Actualmente, sabemos que la modelo está viviendo su romance con el exfutbolista Miguel Torres, mientras que Bustamante por su parte ha encontrado su "media naranja" con la bailarina Yana Olina, quien conoció en el programa Bailando con las estrellas.

¿Cómo es la relación actual de la expareja? Todo parece indicar que el tiempo lo cura todo. La asturiana manifestó en 2022 que la relación con Bustamante "es fenomenal"."Mal no nos hemos llevado nunca, es verdad, pero el tiempo pone todo en su sitio", declaró en Chance.

De hecho, esa buena sintonía es algo que se ha traslado en la crianza con su hija Daniella. Una relación que goza de un buen estado de salud, tal y como contó el cantante en Hola!: "Con Paula se acabó el amor, pero no pasó nada grave. Hablamos todos los días, nos vemos mucho, muchas veces charlamos Miguel (Torres) y yo cuando viene a buscar a mi hija. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos".

Daniella, el pilar fundamental en la vida de David Bustamante

Tres años después de que Echevarría y Bustamante se casaran, Daniella vino al mundo. Una de las mayores alegría que tiene el cantante actualmente. Su hija ahora tiene 15 años y precisamente el artista de San Vicente de la Barquera, dio más detalles de como estaba viviendo la adolescencia de su hija. "Tengo una relación maravillosa con ella, pero no es ni puede ser mi amiga. Nos lo pasamos muy bien juntos; es mi gran hobby, pero soy su padre y ella es mi hija, por lo que debe haber un orden", declaró Bustamante en Divinity.

El cantante define a su hija como "una mujer maravillosa" y que "está quemando las etapas de una manera muy saludable, aunque está preocupada y es difícil porque 4º ESO es complicado. Aun así, estoy muy contento con las notas que está sacando porque la veo implicada”.