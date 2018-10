David Bustamante hace de peluquero de su hija Daniella ¡y el resultado no está nada mal!

David Bustamante se ha liado la manta a la cabecza y se ha puesto manos a la obra con el pelo de su hija. Mechón por aquí, mechón por allá, lo cierto es que el resultado no está nada mal. ¡Este hombre vale para todo!

No son demasiados los padres que se atreven a ejercer de peluqueros de sus hijos, pero David Bustamante no ha dudado en atreverse a hacerle una trenza a su hija Daniella. Y como el resultado es más que aceptable, no ha dudado en compartirlo en redes sociales con sus seguidores:

“No es la mejor trenza del mundo… Pero la he hecho yo…”, comentaba el cantante el cántabro junto al hashtag #TardesDePeluquería. Son muchos los comentarios que le felicitan por el resultado. ¡Que tiemble Llongueras, que Busta viene pisando fuerte!