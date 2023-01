Las declaraciones más polémicas del libro del príncipe Harry: de su pelea física con Guillermo a su pene congelado

Cuando el príncipe Harry anunció que iba a publicar un libro, muchas personas en Buckingham Palace se preocuparon por lo que el duque de Sussex pudiera revelar y parece que así ha sido. En Spare, el joven ha recapitulado algunos de los episodios más fuertes de su vida, algunos totalmente inesperados.

Repasamos las anécdotas más polémicas que el marido de Meghan Markle ha incluido en su libro.

Su pelea física con el príncipe Guillermo por Meghan

Fue en su casa de Londres en 2019, un año después de la boda del pequeño con la actriz estadounidense que terminó con la relación de los dos hermanos.

Harry escribe que su hermano Guillermo llamó "difícil", "grosera" y "desagradable" a Meghan Markle, Según éste, el ahora príncipe de Gales solo repetía como un loro el discurso de la prensa sobre su esposa.

La discusión se intensificó y pasó del plano verbal al físico, escribe Harry. "Guillermo me agarró por el cuello, rasgó mi collar y... me tiró al suelo", añade Harry, que asegura que la agresión le causó una lesión en la espalda.

Guillermo y Kate Middleton le animaron a vestirse de nazi

En 2005, el duque de Sussex acudió a una fiesta de disfraces vestido de nazi. Apareció con una camisa blanca y un brazalete rojo con una esvástica negra. Fue un gran escándalo y llegó a ser portada de uno de los diarios más populares de Reino Unido como The Sun.

Casi 20 años después, ha revelado que detrás de este disfraz estuvieron su hermano Guillermo y su cuñada Kate Middleton. Para esta fiesta de temática colonial y nativa, el marido de Meghan Markle les presentó dos opciones, un traje de piloto y la camisa de nazi, y ellos se decantaron por este último.

"Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. Uniforme nazi dijeron", dice el fragmento del libro. Cuando se lo probó, la pareja se entusiasmó y le pidieron que lo llevara.

Se le congeló el pene en el Ártico

En 2011, el duque de Sussex hizo una expedición solidaria al Ártico y después de varias horas de excursión, se dio cuenta que varias partes de su cuerpo comenzaron a congelarse.

"Papá estaba muy interesado y simpatizaba por la incomodidad de mis orejas y mejillas cortadas por la escarcha. Entonces no quise hablar demasiado de mi pene, pero al volver a casa me di cuenta de que estaba congelado y mientras que las orejas y las mejillas ya se estaban curando, el pene no. Se estaba convirtiendo en un problema cada día más grande", recoge.

De hecho, esto coincidió con la boda de Guillermo con Kate: "Todavía me estaba recuperando. Estaba junto a mi hermano en la abadía de Westminster y no lo sentía".

Su mala relación con Camila Parker

En una entrevista con Anderson Cooper, Harry también ha revelado los motivos por los que mantiene una mala relación con su madrastra, Camila Parker.

"Yo quería que Camila fuera feliz. Si era feliz, era menos peligrosa al no sentir la necesidad de rehabilitar su imagen. Luego se volvió peligrosa debido a las conexiones que forjó dentro de la prensa británica. Había una disposición en ambos lados para intercambiar información. Y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella en camino a ser reina consorte, quedaron muchos cadáveres en el camino. Camila me sacrificó en su altar personal de relaciones públicas", dijo.

Además, en 2005, tanto él como su hermano le "rogaron" a su padre Carlos que no se casara con ella. "No pensamos que fuera necesario. Pensamos que iba a causar más daño que bien porque se iba a convertir en una madrastra malvada", ha dicho.

Camila Parker y Carlos III // Gtres

La "humillante" forma con la que perdió la virginidad

Harry indica en su libro que perdió la virginidad con "una señora mayor que amaba mucho los caballos", aunque no ha dicho el nombre de la susodicha.

Ha descrito este encuentro como "humillante" y ha añadido: "Uno de mis errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub concurrido. Sin duda alguien nos vio".

Harry no se habla con su hermano ni su padre

En otra entrevista, el duque de Sussex ha revelado que no se habla con su hermano. A la pregunta de si tenía relación con su padre, él ha respondido: "Actualmente, no. Pero espero... espero que podamos encontrar la paz", ha explicado, añadiendo que ha pasado "un tiempo" desde la última vez que conversaron.

También sucede lo mismo con su padre: "No hemos hablado durante bastante tiempo. No, no recientemente".

Así se enteró de la muerte de Lady Di

En un capítulo de Spare, Harry recuerda cómo su padre le dijo que su madre, Lady Di, había tenido el accidente de tráfico que le costó la vida: "Se sentó en el borde de la cama, puso una mano en mi rodilla. 'Querido muchacho, mamá ha tenido un accidente de coche'. Recuerdo haber pensado, '¿Un choque? Pero ella está bien, ¿sí?' Recuerdo vívidamente ese pensamiento que pasó por mi mente y recuerdo esperar pacientemente a que papá confirmara que, de hecho, mamá estaba bien, pero no lo hizo".

"¿Mencionó a los paparazzi? ¿Dijo que la habían perseguido? No lo creo. No puedo jurarlo, pero probablemente no", ha añadido.

Y ha manifestado que no quiere que le suceda lo mismo a sus hijos: "Nunca quiero estar en esa posición, y esa es parte de la razón por la que estamos aquí ahora. No quiero que la historia se repita. No quiero ser un padre viudo. Y ciertamente no quiero que mis hijos tengan una vida sin una madre o un padre".

Lady Di y Carlos III // Getty Images

Su familia no lo invitó a despedirse de Isabel II

Cuando Harry y Meghan fueron informados de la mala salud de su abuela, Isabel II, el duque llamó a Guillermo para saber cuáles eran sus planes: "Llamé a mi hermano, y le pregunté: '¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo iréis tú y Kate hasta allá?' Y luego, un par de horas más tarde, todos los miembros de la familia se subieron juntos a un avión, un avión con 12, 14, tal vez 16 asientos".

A la pregunta de si fue invitado a subir en ese avión, él lo negó claramente. Cuando pudo llegar a Balmoral, la reina ya había muerto y no pudo despedirse de ella.

Sin duda, Harry ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre los episodios más negros de su vida y ha escrito un libro que seguramente se lea mucho.