Demi Lovato publica una foto en bikini mostrando su celulitis con un poderoso mensaje

Demi Lovato ha vuelto a retomar su vida social y pública con un claro propósito: "ser auténtica" . Así lo ha explicado en Instagram con una foto en bikini sin editar donde puede verse su celulitis acompañada de un poderoso mensaje en el que explica por qué quiere mostrarse así y lo mal que lo ha pasado todo el tiempo que ha estado intentando aparentar lo que no era.

A pesar de tener tan sólo 27 años, Demi Lovato ha tenido una vida llena de altibajos que la han llevado hasta el punto de sufrir una sobredosis en julio del año pasado. Tras estar un tiempo retirada de los focos para centrarse en su recuperación, poco a poco la artista ha ido retomando las redes sociales y está trabajando en música nueva.

Se trata de un nuevo capítulo en el que Demi Lovato se ha marcado un propósito, "ser auténtica", tal como ella misma ha explicado en un poderoso mensaje en Instagram. La cantante ha compartido una foto en bikini sin editar, en la que puede apreciarse celulitis en sus muslos y en su trasero.

Una imagen de lo más natural que no debería ser relevante, pero que desafortunadamente, sigue siendo objeto de críticas en la actualidad. Por este motivo la ha acompañado de un extenso mensaje en el que explica el valor de mostrarse como es realmente y no editar su cuerpo como había hecho anteriormente para cumplir unas expectativas.

"Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es celulitis! Estoy, literalmente, muuuy cansada de avergonzarme de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otras personas piensen que soy el ideal de la belleza. Pero yo no soy así. Esto es lo que soy.

Quiero que este nuevo capítulo en mi vida se centre en ser auténtica en lugar de tratar de cumplir con los estándares de los demás. Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo, como cuando de a luz algún día. Es una gran sensación estar de vuelta en la televisión y el cine sin estresarme con una intensa rutina de entrenamiento antes de las 2 del mediodía, o privarme de un pastel de cumpleaños de verdad y elegir sandía y crema batida con velas porque me aterrorizaba el pastel por culpa de alguna mierda de dieta loca.

De todos modos, aquí estoy, REAL! Y me quiero ¡Y tú también deberías quererte! Ahora de vuelta al estudio ... Estoy trabajando en un himno... 🙏 🙌 ‍♀️. No me entusiasma mi apariencia pero la aprecio y, a veces, eso es lo mejor que puedo hacer. Espero que hoy inspire a alguien más a apreciar su cuerpo. 💗 #nationalcelulliteday #celluLIT"