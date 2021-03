Demi Lovato confiesa que sigue consumiendo drogas y explica el motivo

Demi Lovato en 'Dancing With The Devil' / YouTube/@DemiLovato

Demi Lovato se ha sincerado sobre su relación con las drogas tras la sobredosis que sufrió en 2018 en la que casi pierde la vida. La cantante protagoniza el nuevo número de la edición estadounidense de la revista Glamour, donde ha dado una extensa entrevista explicando cómo se siente actualmente en aspectos muy diversos de su vida.

Sobre su sobredosis, que le ha dejado secuelas cerebrales que le dificultan leer o conducir, Demi se ha mostrado muy sincera: continúa consumiendo algunas sustancias.

Demi explica que, a pesar de haber dejado por completo las sustancias que le llevaron a la sobredosis, el hecho de pensar en no beber ni una copa más de alcohol o no fumar nunca más marihuana la llevarían directa al fracaso. En lugar de posicionarse en el "todo o nada", la cantante se ha basado en el concepto de equilibrio.

La artista se dio cuenta de que con sus trastornos alimenticios había conseguido llegar a un equilibrio en el que podía disfrutar de la comida sin sentirse culpable, por lo que decidió aplicar el mismo razonamiento con las sustancias.

Así que llamó a Charles Cook, el coach que está a cargo de su rehabilitación, y le planteó cómo quería hacer las cosas: “Le dije: 'Algo no está bien. Estoy viviendo un lado de mi vida completamente legalizándome y este otro lado siguiendo un programa que me dice que si tengo un desliz, voy a morir".

En ese momento, su coach le preguntó que quería hacer, a lo que Demi le dijo que quería probar el equilibro también en este aspecto de su vida. Y a pesar de que su equipo estaba preocupado por esta decisión, confiaron en ella y la artista continúa bebiendo alcohol y fumando marihuana en algunas ocasiones.

Eso sí, tal como dejó claro en la entrevista y en su documental Dancing With The Devil, que se estrenará en Youtube el próximo 23 de marzo, se trata de una solución que le ha funcionado a ella, pero que no quiere que sea un ejemplo para otras personas que están en su situación: "Una solución única no funciona para todos. Lo que estoy animando a la gente a hacer es simplemente tomar decisiones por sí mismos".

Por su parte, Cook también hablaba sobre este asunto en un avance que hemos podido ver sobre el documental: "Cualquier camino que sea adecuado para otra persona no significa que sea un camino eficaz, significativo y seguro para ti".

