Demi Lovato se sincera sobre su trastorno alimenticio luciendo estrías en Instagram

Demi Lovato se ha sincerado y sus seguidores y compañeros la han aplaudido por ello. La cantante americana ha publicado en su perfil oficial de Instagram varias imágenes en las que presume de estrías adornándolas con purpurina dorada. Lo ha hecho para hablar de su proceso de recuperación de la bulimia, que padece desde era una estrella Disney, pero también ha expuesto cómo se encuentra ahora: sana y feliz con su cuerpo tras años de tratamiento y lucha.

"Solía pensar que recuperarte de un trastorno alimenticio no era real. De que todo el mundo fingía o que recaía de puertas para dentro" comenzaba la americana en su publicación en la que trataba de explicar a sus fans como se ha sentido durante todo este tiempo.

"Seguro que vomita aquí y allá" o "No puede existir la POSIBILIDAD de que acepte su celulitis" "son algunas pocas cosas que solía decirme a mí misma mientras crecía", añade Demi Lovato.

Y es que su salud mental y física comenzaron a flaquear con tan solo 16 años. A esa edad, la presión de la fama y su vida provocaron que comenzara a consumir drogas y alcohol que, años después, la llevarían a estar a punto de morir tras sufrir una sobredosis en 2018.

Por ello, sus seguidores, sus amigos y, en general todas las personas que la conocen han decidido felicitar a la cantante cuando ha afirmado en este post que se encuentra muy cerca de poder superar su enfermedad. "Me encuentro muy agradecida de decir con honestidad que por primera vez en mi vida mi dietista me ha mirado y me ha dicho que 'así es como luce un trastorno de la alimentación recuperado'".

"Por ello, en honor a mi gratitud por el sitio en el que me encuentro hoy en día aquí os dejo esta pequeña sesión de fotos que me hice en la cuarentena este verano cuando quise celebrar mis estrías en vez de avergonzarme por ellas" anunciaba. Y es que Demi explicaba que empezó a realizar este proceso "para celebrar mi cuerpo y todos sus fallos (independientemente de que la sociedad los viera como buenos o malos) afirmando que dado que sus estrías no se van a ir a ningún lado había decidido adornarlas con purpurina".

También mandaba un mensaje para todas las personas que se encontraban en una situación similar a la suya. "Que esto sirva de recordatorio para todas las personas que piensan que esto no es posible: REALMENTE LO ES, puedes hacerlo, yo creo en ti" finalizaba.

Esperemos que la cuarentena y este 2020 le hayan traído a Demi Lovato la fuerza, la paz y salud mental que tanto necesita. También, que su recuperación y positivismo frente a la enfermedad sirva como ejemplo para muchas mujeres y hombres que sufren a día de hoy las consecuencias de haber sufrido un trastorno alimenticio.