"Tengo daño cerebral": Demi Lovato revela que sufrió un infarto y tres derrames tras su sobredosis

La cantante norteamericana se sincera. Demi Lovato ha estrenado el primer tráiler de su documental ' Dancing With The Devil '. Un proyecto en el que aborda su vida, sus problemas con las drogas y la alimentación, y en el que también habla abiertamente de las secuelas de la sobredosis que estuvo a punto de acabar con su vida.

Demi Lovato en 'Dancing With The Devil' / YouTube/@DemiLovato

Demi Lovato deja las redes sociales, y a todos sus seguidores y amigos, sin palabras. La artista, de 28 años, ha revelado que durante la sobredosis del 2018 que estuvo a punto de acabar con su vida, sufrió hasta tres derrames cerebrales y un ataque al corazón, que le produjeron daños cerebrales que aún arrastra.

👉 Demi Lovato celebra que está viva dos años después de su sobredosis

La información la cuenta de primera mano la cantante en el primer tráiler de su nuevo proyecto 'Dancing With The Devil'. Un documental autobiográfico para YouTube en el que habla sobre su vida y explica en primera persona los problemas de drogadicción y trastornos alimenticios que sufre desde que empezó a ser una chica Disney.

👉 Demi Lovato asegura que Disney agravó sus trastornos alimenticios

.

El documental, que se estrena en la plataforma el 28 de marzo, revela información e imágenes inéditas de la cantante. Además, cuenta con personalidades del mundo de la música como Elton John o Christina Aguilera (amigos personales de Demi) además de los testimonios de familiares y amigos íntimos, que complementan con sus testimonios la radiografía de los momentos más duros y cruciales de la vida de la artista.

👉 Demi Lovato se sincera sobre su trastorno alimenticio luciendo estrías en Instagram

Uno de los momentos más disruptivos en la vida de Demi Lovato fue su sobredosis en 2018. Un momento que pudo significar el fin de la artistas, ya que -como ella misma afirma- estuvo a punto de morir. "Tuve tres derrames, un ataque al corazón. Mis doctores me dijeron que me podían haber quedado 5 o 10 minutos más cuando llegué", explicaba.

Todo debido a una sobredosis que, según parece confirmar un amigo íntimo de la artista, habría sido como consecuencia de la heroína. Una información desconocida para el público hasta ahora.

SECUELAS DE LA SOBREDOSIS: LOS DAÑOS CEREBRALES DE DEMI LOVATO

Demi Lovato confiesa en el documental que, como consecuencia de la sobredosis y de los derrames cerebrales, aún arrastra algunas secuelas: "Me ha quedado daño cerebral. Y hoy en día sigo afrontando sus efectos. No puedo conducir porque tengo puntos ciegos en mi visión. Durante mucho tiempo me ha sido muy complicado leer ya que varios meses después seguía teniendo la visión muy borrosa", confesaba.

👉 Demi Lovato lanza 'Commander in Chief', un tema dirigido a Donald Trump

"Son secuelas con las que tengo que vivir, pero que me recuerdan qué puede pasar si vuelvo a ir a ese lugar oscuro de nuevo. Doy las gracias por este recordatorio", proseguía.

"Crucé una línea que nunca debía haber cruzado. […] Me he dado cuenta de que he tenido muchas vidas, como mi gato. Pero me encuentro ahora mismo en la novena y estoy preparada para volver a hacer lo que más amo, que es la música", admitía. Algo que tanto los propios artistas que aparecen en el documental, Elton John y Christina Aguilera, como los miembros de su familia, parecen confirmar.

👉 Demi Lovato celebra que está viva dos años después de su sobredosis

Además, este círculo de amistades y familiares de la cantante aportan su visión sobre cómo Demi ha ido poco a poco desterrando a sus demonios internos y entrando en un mundo de 'estabilidad emocional'.

"Por primera vez vais a ver la crónica de mi lucha y de mi proceso de curación desde mi propio punto de vista. Estoy muy agradecida de haber podido tomar este camino en el que enfrentarme de cara a mi pasado finalmente compartiéndolo con el mundo”, concluía.

👉 Demi Lovato muestra orgullosa el cambio en sus pechos al dejar de hacer dieta: "¡Tengo las tetas que quería!"

El 28 de marzo se publica este documental autobiográfico con el que esperemos que Demi Lovato por fin consiga dejar atrás y superar de una vez sus problemas y demonios del pasado.