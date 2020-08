Demi Lovato cumple 28 años enamorada y feliz, dejando atrás los fantasmas del pasado

Demi Lovato cumple 28 en uno de los momentos más importantes de su vida. Hace menos de un mes la cantante nos desvelaba muy emocionada que se había comprometido con su chico, el actor Max Ehrich, con quien sale desde principios de año.

Desde que han hecho pública su relación, Demi y Max no dejan de compartir en redes sociales lo mucho que se quieren y se admiran el uno al otro.

"Max Ehrich, sabía que te amaba desde el momento en que te conocí. Fue algo que no puedo explicarle a nadie que no lo haya experimentado por sí mismo, pero afortunadamente tú también lo hiciste ... Nunca me había sentido tan incondicionalmente querida por alguien en mi vida (aparte de mis padres) con mis defectos y todo eso. Nunca me presionas para que sea nada más que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí. Es un honor para mí aceptar tu mano en matrimonio", escribía la artista anunciando su compromiso.

"Te quiero más de lo que puedo expresar, estoy feliz de comenzar una familia y una vida contigo. Te querré siempre, cariño. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!".

Una estabilidad sentimental que se suma a la estabilidad emocional dos años después de haber sufrido una sobredosis. "Hoy es mi día milagroso", escribía la artista en redes sociales dos años después del trágico suceso. En el texto, daba las gracias,a los médicos que "me salvaron la vida" y expresaba que su "vida se ha convertido en algo más allá de mis sueños más salvajes".

También explicaba que ahora, "dos años después de ese terrible día", las cosas han cambiado, está "comprometida con el amor de mi vida" y asegura que se siente "libre de mis demonios, de todo y de cada uno de ellos".

TOCÓ FONDO EN JULIO DE 2018

Demi Lovato sufrió una sobredosis tras una fiesta en su casa que duró toda la noche. A la mañana siguiente, se la encontraron inconsciente y los servicios médicos se desplazaron hasta su casa para llevarla al hospital, donde estuvo ingresada varias semanas.

A partir de ahí la artista empezó de nuevo un tratamiento de rehabilitación y, en enero de 2019, celebró que llevaba seis meses alejada de cualquier tipo de sustancia adictiva.

En febrero, Demi ofreció una sincera entrevista a la modelo Ashley Graham en la que confesó que lo que le llevó a la sobredosis fue la presión por seguir una dieta extrema por mantener su figura: "Estaba en esa situación, y simplemente había tocado fondo. Realmente creo que eso fue lo que llevó a que sucediera aquello, pensé que me había recuperado pero no lo hice. Y luego viví esta mentira y traté de decirle al mundo que estaba feliz conmigo misma cuando realmente no lo estaba".

DISNEY AGRAVÓ SUS PROBLEMAS CON LA ALIMENTACIÓN

Pero esta obsesión con las dietas y tener un cuerpo "perfecto" se remonta mucho atrás. Recordemos que Demi Lovato se dio a conocer gracias a la factoría Disney, y en una entrevista para la revista Bustle atacó duramente a los representantes de esa época:"Había gente vigilándome el día anterior de una sesión de fotos para asegurarse de que no comiera y no estuviera hinchada". También, ha recordado que en su cumpleaños, le daban "sandía con crema batida sin grasa" en lugar de una tarta.

UNA CARRERA DESVINCULADA A SU FÍSICO

En esta misma entrevista, Demi declaraba que lo que más desea "es una carrera que no tenga nada que ver con mi cuerpo. Quiero que se centre en mi música, en mis letras y en mi mensaje".

Algo que ya ha puesto en marcha como hemos podido comprobar con su tema 'I Love Me', en el que se rebela contra los cánones de belleza. Una letra con un mensaje de auto aceptación que acompañó con un videoclip en el que pasea por la calle mientras observa las inseguridades de la gente con la que se cruza.