Demi Lovato anuncia su compromiso con el actor Max Ehrich

Dos años después de sufrir uno de los mayores percances de su vida, Demi Lovato está preparada para iniciar una nueva etapa de la mano de su pareja, el actor Max Ehrich.

La cantante, que sufrió una grave sobredosis que casi le cuesta la vida, lleva todo este tiempo intentando recuperar las riendas de su vida a base de terapias, rehabilitaciones y una actitud positiva que le ha ayudado a aceptarse tal y como es. Atrás quedaron los trastornos alimenticios, los complejos por su físico, su inseguridad, sus demonios personales... La ex chica Disney ha hablado en numerosas ocasiones de los trastornos mentales que la acechaban y, sin dejar de tratarse, ha animado a otros ir a terapia y quitar prejuicios sobre este tipo de enfermedades.

Ahora ha llegado la calma tras la tormenta de unos años convulsos. Y esa paz parece que ha venido de la mano de Max Ehrich, un joven actor con el que la cantante sale desde principios de este año y con el que pronto pasará por el altar. Ambos los han contado en sus redes sociales, con unas declaraciones de amor mutuas propias de cualquier película romántica.

"Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar y una compañera de vida. Las palabras no pueden expresar lo infinitamente enamorado que estoy y estaré siempre de ti. No puedo pasar otro segundo más en la Tierra sin el milagro de tenerte como esposa", escribía el actor junto a un posado idílico en la playa propio del papel couché.

¿El anillo? Una joya de 25 kilates obra del joyero de Beverly Hills Peter Marco valorada en varios cientos de miles de euros. High class.

"Sabía que te amaba desde el momento en que te conocí. Es algo que no puedo explicarle a nadie que no lo haya sentido, pero afortunadamente a ti te pasó lo mismo. Nunca he sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional, además de mis padres. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Estoy deseando comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre mi bebé. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!".