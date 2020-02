Demi Lovato confiesa que estuvo a punto de morir por una dieta extrema

Demi Lovato sufrió una sobredosis en el verano de 2018 que la mantuvo alejada de los focos durante un tiempo. Poco a poco, la cantante fue retomando las redes sociales donde explicaba que estaba trabajando en su recuperación y que se encontraba mucho mejor.

Pero la realidad no fue exactamente esa, ya que el último año para Demi Lovato tampoco ha sido un camino de rosas. Así se lo ha explicado a la modelo Ashley Graham en su podcast en el podcast 'Pretty Big Deal'.

"Estaba cansada de tocar fondo con entrenamientos y dietas extremas. Pensaba que en los últimos me estaba recuperando de un trastorno alimentario, pero en realidad estaba cayendo completamente en eso de nuevo. Y me di cuenta de que quizás mis síntomas no eran tan obvios como antes, pero definitivamente era un problema de alimentación", le explica a Graham.

Por mantener una figura delgada, Demi tenía que someterse a estrictas dietas y rutinas de ejercicio que le obsesionaban siendo parte del trastorno alimentario que no había superado: "Tenía que entrenar muy duro en el gimnasio seis días a la semana para mantener esa figura y eso solo me llevaba a un camino que no quería seguir de nuevo. Ya no estoy dispuesta a destruir mi salud mental para tener una apariencia determinada", confesaba.

Pero sin duda, la parte más dura de la entrevista fue cuando le confesó que lo que le llevó a sufrir la sobredosis fue precisamente esta presión por mantener su figura: "Estaba en esa situación, y simplemente había tocado fondo. Realmente creo que eso fue lo que llevó a que sucediera aquello, pensé que me había recuperado pero no lo hice. Y luego viví esta mentira y traté de decirle al mundo que estaba feliz conmigo misma cuando realmente no lo estaba".

Y en esta ocasión, la artista ha decidido dejar de fingir, ya que si ha hecho un avance en su recuperación, lejos de afirmar que todo está bien asegura que "se encuentra en una lucha constante superando todos los obstáculos".