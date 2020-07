Demi Lovato celebra que está viva dos años después de su sobredosis

Tras mostrar su pedida de mano con Max Enric, Demi Lovato ha escrito un contundente mensaje sobre sus adicciones y su recuperación, coincidiendo con la fecha en la que en 2018 sufrió una sobredosis que la obligó a estar hospitalizada durante varias semanas.

"Hoy es mi día milagroso", empieza diciendo la artista, que da las gracias a los médicos que "me salvaron la vida" y expresa que su "vida se ha convertido en algo más allá de mis sueños más salvajes". También explica que ahora, "dos años después de ese terrible día", las cosas han cambiado, está "comprometida con el amor de mi vida" y asegura que se siente "libre de mis demonios, de todo y de cada uno de ellos".

Por otro lado, Demi Lovato también ha agradecido la ayuda de Dios en los momentos difíciles: "nunca pensé que este sentimiento fuera posible, y no es solo porque esté enamorada, sino porque durante los dos últimos años he trabajado más en mí misma que en toda mi vida. Esas cosas que solían mantenerme decaída por semanas, e incluso meses, ya pasaron como tormentas tropicales porque mi relación con Dios me ha provisto de seguridad infinita".

No es la primera vez que la cantante habla de sus adicciones, contra las que lleva años luchando y ha ha llegado a asegurar que Disney agravó sus trastornos.

Tras su recaída en julio de 2018 y su ingreso en un hospital de Los Ángeles, la artista empezó un nuevo tratamiento de rehabilitación y, en enero de 2019, celebró que llevaba seis meses alejada de cualquier tipo de sustancia adictiva.