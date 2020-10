Demi Lovato lanza por sorpresa 'Still have me', un dardo en forma de canción a su ex Max Ehrich

La cantante se refugia en la música para superar la ruptura con Max Ehrich, con quien había anunciado su compromiso el pasado mes de julio. Demi Lovato intenta encontrar el camino de vuelta en 'Still have me' , su nuevo tema.

Como un ave fénix, Demi Lovato siempre consigue sacar fuerza de su interior para resurgir de sus cenizas. Lo hizo para superar las adicciones que le provocaron una sobredosis hace dos años y lo sigue haciendo para sortear las dificultades que se le ponen en el camino a día de hoy. Su ruptura con Max Ehrich es la última desilusión de la cantante, y qué mejor manera de superarlo que sumergiéndose en su gran pasión: la música.

Demi Lovato publica 'Still Have Me' solo un par de días después de que esta ruptura se haya hecho pública, y en los versos del tema la cantante reconoce su dolor pero guarda la esperanza de que podrá recomponerse.

Todo a mi alrededor se hizo añicos

Todos los altos son ahora solo bajos

Pero ni siquiera importa

Porque prefiero estar solo

"La música siempre está ahí para mi", escribe la cantante en el post en el que ha compartido la canción.

LOS 'ME GUSTA' DE EHRICH, ¿EL DETONANTE DE LA RUPTURA?

"Imaginen enterarse del estatus de tu relación a través de un tabloide", aseguraba Ehrich en su cuenta de Instagram, donde no ha aclarado los motivos de la separación. Sin embargo, la polémica estuvo servida en las redes hace unos días, cuando los fans de la cantante destaparon los supuestos 'likes' del joven en mensajes que comparaban a Demi Lovato con Selena Gomez.

"Hahahaha Selena Gomez y Demi son muy monas, pero chico, si piensas que Demi es más guapa... estás equivocado", dice uno de estos supuestos mensajes a los que Ehrich dio 'me gusta'.

La pareja, que comenzó su relación a principios de año, había anunciado el pasado mes de julio su compromiso con unas románticas fotos en la playa, con la cantante luciendo un brillante anillo de compromiso.

LETRA DE 'STILL HAVE ME' DE DEMI LOVATO

I'm a mess and I'm still broken

But I'm finding my way back

And it feels like someone's stolen

All the light I ever had

Like the world disappeared

And I'm laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe

I don't have much

But at least I still have me

(I still have me)

And that's all I need

So take my faith

But at least I still believe

(I still believe)

And that's all I need

I don't have much

But at least I still have me

Everything around me shattered

All the highs are now just lows

But it doesn't even matter

Cause I'd rather be alone

All my love disappeared

And I'm laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe

I don't have much

But at least I still have me

(I still have me)

And that's all I need

So take my faith

But at least I still believe

(I still believe)

And that's all I need

I don't have much

But at least I still have me

I don't have much

But at least I still have me

(I still have me)

And that's all I need

So take my faith

But at least I still believe

(I still believe)

And that's all I need

I don't have much

But at least I still have me