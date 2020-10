Demi Lovato lanza 'Commander in Chief', un tema dirigido a Donald Trump

Demi Lovato no va a apoyar, bajo ningún concepto, la carrera presidencial de Donald Trump hacia otros cuatro años de mandado en la Casa Blanca.

La cantante, con las elecciones a la vuelta de la esquina, ha querido mandar un contundente y claro mensaje al mandatario, al que acusa de "llenarse los bolsillos" mientras "la gente se está muriendo". 'Commander in Chief' es el tema en el que se posiciona en contra las políticas migratorias, las leyes económicas y la manera de gestionar la crisis del COVID-19.

"Muchas veces he querido escribirle una carta al presidente o sentarme con él y hacerle estas preguntas", dijo Demi Lovato sobre sus intenciones con este estreno en una entrevista con CNN.

"Y luego pensé, realmente no quiero hacer eso… creo que una mejor forma de hacerlo es escribir una canción y publicarla para que todo el mundo la escuche y luego él tenga que responderles a todos y no solo a mí", aseguró.

¿Sabes la verdad? / Estamos en un estado de crisis / La gente se está muriendo / Mientras te llenas los bolsillos / comandante en jefe / ¿Cómo se siente? / ¿Aún puedes respirar?

SU PAPEL EN LAS REIVINDICACIONES SOCIALES

"Tenemos que presentarnos y votar, porque es muy importante que nuestras voces sean escuchadas. Y, honestamente, ya sea que seas republicano o demócrata, simplemente sal y vota"

"Estás condenada si lo haces, estás condenad si no lo haces. Podemos mencionar a Taylor Swift como un ejemplo perfecto de esa máxima… durante años fue destrozada porque no tomaba una postura, no defendía estos derechos y se quedó en un segundo plano… y ahora que tiene un perfil más político, hay gente que no está contenta con eso tampoco. Creo que hay que hacer lo que te parezca auténtico. Para mí, eso es usar mi plataforma, para hablar sobre las cosas que veo que están mal"

La artista también se ha mostrado muy implicada con la salud mental y los trastornos de los más jóvenes, episodios que ella misma ha sufrido. Colabora de manera activa con «The Mental Health Fund» (El Fondo de la Salud Mental), que apoya a las organizaciones dedicadas a ofrecer asesoramiento en caso de crisis durante la pandemia.

La cantante lanzó el mes pasado el videoclip junto Marshmello de su canción OK Not to Be OK con la esperanza de romper, de una vez por todas, los estigmas que rodean la salud mental.