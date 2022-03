Se destapa un supuesto romance entre Jada Pinkett y Chris Rock mientras trabajaban juntos en 'Madagascar'

La gala más importante del año de la industria del cine se vio empañada por un desagradable incidente que ha acaparado titulares alrededor del globo. La burla del humorista Chris Rock a Jada Pinkett, a la que comparó con la teniente O'Neill por su alopecia, provocó la ira del actor Will Smith, que inmediatamente se subía al escenario para propinarle un bofetón al presentador.

"Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca", gritó Will Smith una vez de vuelta a su asiento. Poco después recibía el Oscar a Mejor Actor Protagonista por su papel en El método Williams y aprovechaba su discurso para disculparse con la academia. "Espero que me volváis a invitar", dijo entre lágrimas. También se justificó asegurando que estaba harto de tolerar "faltas de respeto".

El supuesto affair entre Jada Pinkett y Chris Rock

A pesar de este conflicto, lo cierto es que Will Smith y Chris Rock se conocen desde hace casi tres décadas. Coincidieron en El Príncipe de Bel-Air, serie donde el humorista tuvo un cameo, y partir de ahí construyeron una relación laboral que poco a poco fue haciéndose más estrecha.

Jada Pinkett, Chris Rock y Will Smith // Getty

Más tarde, en 2005, era Jada Pinkett la que se convertía en compañera de reparto de Chris Rock. Ambos trabajaron juntos en el doblaje de las películas de la saga Madagascar, donde Jada prestaba su voz a Gloria, la hipopótamo, y Rock se encargaba de Marty, la cebra. Así, ambos compartieron multitud de horas de grabación, sin contar la posterior promoción que los llevó a presentar la película en diferentes lugares del mundo.

Fue en ese momento cuando comenzaron a saltar los rumores de un posible affair entre Jada Pinkett y Chris Rock. Su buena sintonía en las entrevistas, sus miradas cómplices y la cercanía que tenían hizo sospechar a más de un tabloide, que especuló con la posibilidad de que entre ellos hubiese más que una relación laboral. Ambos estaban casados.

Chris Rock y Jada Pinkett // Getty

Ninguno de los dos confirmó ni desmintió la noticia, pero dos años después del estreno de Madagascar 3, en 2014, el humorista reconocía en público que le había sido infiel a su mujer. Dos años después firmaban el divorcio.

El bofetón de Will Smith al presentador de los Oscar 2022 ha provocado la resurrección de este rumor, que podría explicar el origen de la supuesta enemistad entre los Smith y Chris Rock.

No es la primera vez que Chris Rock se burla de Jada Pinkett

Esta no es la primera vez que el presentador se refiere a la actriz durante un discurso. Ya lo hizo en la gala de los Oscar de 2016, cuando quiso destacar el boitoc que algunos rostros públicos habían llamado a hacer aquel año contra la Academia. No todos los actores asimilan igual de bien que su interpretación no valga una nominación.

"¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike (Lee) se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, '¿No está en una serie de televisión?'. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease las bragas de Rihanna. No estaba invitado", dijo el cómico y actor.

Las disculpas de Will Smith

Casi 24 horas después del desagradable incidente, el actor utilizaba su cuenta de Instagram para pedir disculpas a Chris Rock, a la Academia de cine y los espectadores. "Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió.