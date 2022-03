¿Qué significa que Hollywood abra una investigación sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock?

Sin duda, el momentazo más comentado de la 94ª ceremonia de los Oscar fue cuando Will Smith se levantó de su asiento y subió al escenario para darle una bofetada a Chris Rock, después de que este bromease sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith.

Un momento de desconcierto tanto para los invitados presentes en el teatro Dolby como para la audiencia, que durante unos segundos no supieron si se formaba parte del guion o se trataba de una reacción desmedida del actor.

Tras confirmarse que fue lo segundo, poco después de que terminase la ceremonia la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas condenó ese acto a través de un comunicado. "La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", sentenciaba el texto publicado en Los Angeles Times.

¿Qué significa que Hollywood investigue el bofetón de Will Smith?

La investigación formal que ha abierto la Academia se basa en la ley de California, estado donde tuvieron lugar los hechos. A partir de aquí, decidirán que consecuencias puede traer este arrebato al actor. Esto podría ir desde suspender a Will Smith como miembro de la Academia durante uno o varios años, hasta incluso llegar a retirarle el premio que ganó poco después, cuando se alzó con el Oscar a Mejor actor protagonista por su papel en El Método Williams.

Will Smith pide disculpas a la Academia y a Chris Rock

Tras lo sucedido y ver el revuelo que ha provocado su acto violento, Will Smith ha querido disculparse públicamente tanto a Chris Rock como a la Academia y a la audiencia. Lo ha hecho a través de un mensaje en sus redes sociales.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", ha empezado explicando en su comunicado.

A continuación se ha dirigido directamente a Rock: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Estoy trabajando en ello".