El comentario machista que les hizo Chris Rock a Javier Bardem y a Penélope Cruz antes de su broma a Jada Pinkett Smith

La intervención de Chris Rock en los Oscar no estuvo nada acertada . Y no solo por el comentario que le hizo a Jada Pinkett , por la que se llevó un bofetón de Will Smith . Poco antes, también hizo un comentario machista relacionado con Penélope Cruz.

La 94ª edición de los premios Oscar no dejó grandes discursos para el recuerdo. Es más, la gran anécdota de la noche y la responsable de miles de memes en redes sociales fue el bofetón que le dio Will Smith a Chris Rock tras bromear sobre su mujer, Jada Pinkett.

Una escena de lo más lamentable que reabrió el debate sobre la masculinidad tóxica, y el uso de la violencia para "defender" o "proteger" lo que se considera "nuestro".

Pero más allá de juzgar si la reacción de Will Smith —de la que ya se ha disculpado— fue o no adecuada, es importante centrarnos en el discurso de Chris Rock. Aquí se abre otro gran debate: los límites del humor. Que es lícito y que no lo es para hacer reír. Utilizar una enfermedad como la alopecia que padece Jada y miles de personas más para hacer bromas sobre ello en prime time no fue lo más adecuado.

Pero tampoco lo fue lo que hizo tan sólo unos minutos antes, cuando se dirigió a la pareja formada por Javier Bardem y Penélope Cruz.

Penélope Cruz y Javier Bardem en los Oscar // Getty

El comentario machista de Chris Rock sobre Penélope Cruz

"Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche", empezó bromeando Chris Rock. "¿Sabéis quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su esposa están nominados. Si ella pierde, no hay forma de que él pueda ganar. Javier está rezando para que le gane Will Smith. ¡Por favor, dios mío!", continuaba el humorista.

Lo grave de esta broma, es que Chris Rock en ningún momento pronuncia "Penélope Cruz", si no que se refiere a ella como a "la mujer de". Penélope, que tiene la misma notoriedad que Javier Bardem en esta ceremonia, ya que los dos optan a una de las categorías más importantes de la ceremonia: Mejor actriz y Mejor actor.

Sin embargo, en el sketch de Rock no era relevante mencionar a la actriz por su nombre, pero sí a su pareja. Y esto no es un caso aislado, son muchas las veces en las que encontramos titulares en el que se refiere a una persona a través de su relación con un hombre: "hija de", "mujer de", "expareja de", alimentando un discurso de desigualdad.