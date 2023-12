Desvelan los detalles de la muerte de Bobbie Jean, la hermana de Aaron y Nick Carter

La familia Carter está marcada por la tragedia.

Poco más de un año después del fallecimiento de Aaron Carter, la noticia de la muerte de su hermana Bobbie Jean se hacía con los titulares de los medios alrededor del mundo.

Se trata de la tercera pérdida para la familia en 11 años: Leslie, la hermana pequeña, murió de sobredosis en el año 2012. La muerte de su hermano Aaron también estaba relacionada con el consumo de sustancias, y Bobbie Jean se caracterizaba por abusar de las drogas.

Una semana después de la muerte de la hermana del Backstreet Boy Nick Carter, TMZ ha publicado que encontraron a Bobbie inconsciente en el baño de su casa en Tampa, Florida y la trasladaron al hospital más cercano, donde la declararon muerta, según informó la oficina del Sheriff de Hillsborough County.

Los ayudantes del sheriff descubrieron que Bobbie Jean se encontraba en libertad condicional por posesión de drogas cuando murió, pero sus compañeros de piso le dijeron a la policía que no había tomado ningún narcótico desde que salió de prisión. Además, no encontraron ningún resto de drogas en su habitación ni baño, y no había signos de hechos delictivos.

Actualmente, la muerte de Jean Carter está bajo investigación, y la Oficina de Examinaciones Médicas están pendientes de los resultados toxicológicos para poder determinar la causa oficial de la muerte.

Habrá que esperar a los resultados definitivos para conocer los motivos de la muerte de Bobbie Jean.