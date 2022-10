Detienen a la actriz María León tras agredir a una policía en Sevilla a puñetazos y patadas

La actriz María León ha sido detenida esta madrugada tras agredir a una agente de la Policía Local con puñetazos y patadas mientras intentaba huir de las autoridades, según informa el Diario de Sevilla.

Los hechos han sucedido en torno a las cinco de la mañana, cuando los agentes pararon a un ciclista en estado de embriaguez, pedaleando con copa en mano, poniendo en riesgo la seguridad vial y de los transeuntes.

En el momento en el que los agentes estaban tomando los datos al varón, que superaba la tasa de alcoholemia, un grupo de personas se acercaron y comenzaron a increpar la actuación de los agentes entre los que se encontraba María León.

La actriz comenzó a grabar e insultar a los policías, y estos no dudaron en pedirle la documentación, pero no la llevaba encima. Fue entonces cuando los patrulleros la invitaron a subir al vehículo para proceder a identificarla, y ella no opuso resistencia.

Pero ante tal situación, sus acompañantes comenzaron a obstaculizar para impedir el traslado de la actriz, que empezó a "vociferar y golpear las puertas del patrullero desde dentro", según explica el diario, y en un intento de huir agredió a puñetazos y patadas a la agente que estaba intentando detenerla, que ha tenido que recibir asistencia médica.

Finalmente María León fue detenida por un delito de atentado a la autoridad y llevada a dependencias policiales, donde sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, según informa el ABC de Sevilla. Además, pasará a disposición judicial a lo largo de la mañana del sábado.