SE DESATÓ LA LOCURA

El día que Karim Mbappé quiso ligar con Ester Expósito

Un like desató la locura, pero no un like cualquiera. Karim Mbappé, el jugador del PSG, se manifestó fan de Ester Expósito y a partir surgieron los rumores. Esta fue la foto de la actriz que eclipsó al francés.