La difícil realidad del paseador de perros de Lady Gaga: sin coche, sin casa y sin ahorros

"Hace unos días, me despedí de Trudy, un Ford Falcon de 1991", se lamenta Ryan Fischer en un post publicado en la web GoFundMe para pedir ayuda económica.

Fischer es el paseador de perros de Lady Gaga, cuya historia conocimos en febrero, cuando dos hombres le dispararon para robarle dos de los tres bulldogs franceses de la cantante.

La artista recuperó sus canes y Fischer se llevó la peor parte. Hoy, seis meses después, sigue sufriendo las consecuencias de ese ataque.

Sin parte del pulmón y con depresión

Tras el ataque tuvo que ser ingresado en el hospital, al que llegó sin muchas opciones de sobrevivir.

Se recuperó y días después de recibir el alta tuvo que volver de urgencia porque notaba silbidos en en el pecho. Ahí le informaron de que las heridas de bala no se estaban curando y que habían dejado cicatrices parecidas a quemaduras en sus pulmones. Por ese motivo, tuvieron que hospitalizarlo de nuevo y someterle a una cirugía para extirparle parte del pulmón dañado, ya que según contó en un mensaje publicado en Instagram, corría el riesgo de que "esas heridas no se llegasen a curar nunca".

Las heridas físicas se han empezado a cerrar no así el trauma que todavía arrastra y que lo dejó encerrado en casa durante un tiempo.

Sin fuerzas para salir a la calle, donde la gente le grita cosas como "Te dispararon. ¡Te dispararon! ¿Dónde te dispararon? ¿dónde te dispararon?", y sin fuerzas para recuperar su trabajo, encontró su terapia en las carreteras secundarias estadounidenses. El problema es que ahora el joven no puede continuarla.

Sin coche, sin casa y sin ahorros

Ryan Fischer, que llevaba dos meses en carretera, ya no tiene coche para seguir adelante con su propósito y por eso ha abierto una campaña en GoFundMe.

"A veces estaba asustado. Estaba solo. Me sentía abandonado y sin apoyo. Me enfrenté a largos episodios de depresión, dudas y autocompasión. Pero esas carreteras secundarias que me llevaron a campamentos en el desierto y estacionamientos de Walmart y áreas de descanso y amigos y familiares de Nueva York y de vuelta comenzaron a ayudarme a ver por qué había elegido dejar la seguridad de Hollywood Hills, donde luché por mi vida y mi movilidad", escribe en la web sobre el papel que estaba jugando su road trip en su recuperación.

Con la camioneta rota, pide dinero para continuar con este viaje que está haciendo para curar su "salud emocional y mental".

Su prioridad ahora es "conseguir una camioneta y explorar Estados Unidos mientras busca comunidades que apoyen el proceso de crecer a partir del trauma". "Para mí, esto incluye centros de retiro, programas de trauma, curanderos queer, creativos y líderes espirituales", añade Fischer, que termina el post confesando que se encuentra en una situación complicada. No tiene coche, no tiene casa, sus ahorros se han agotado y sobrevive con las donaciones de seres cercanos.