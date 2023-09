Aitana Bonmatí es la Jugadora del Año 2022/2023 según la UEFA. La futbolista catalana de 25 años recibió el premio en la gala celebrada este jueves 30 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco y aprovechó su discurso de agradecimiento para acodarse de su compañera Jenni Hermoso y denunciar los abusos de poder que se producen en muchas relaciones laborales.

La futbolista subió a recoger el galardón después de que lo hiciese la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, que fue reconocida con el premio a Mejor Entrenadora del Año y que lamentó en su intervención lo que están viviendo las jugadores de la Selección Española tras la victoria en el Mundial femenino de fútbol. El beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso ha enturbiado su celebración y ha dejado en un segundo plano su éxito en la final de Sídney.

"Agradecer mucho las palabras de Sarina, creo que es un gran detalle por su parte porque no están siendo unos momentos muy buenos para el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar", dijo Bonmatí en la última parte de su discurso antes de hacer su aplaudida denuncia.

"Me gustaría recordar un poco lo que ha pasado", continuó: "Como sociedad no debemos permitir abusos de poder en una relación laboral así como también faltas de respeto. Así que me gustaría decir que, desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore".

La joven jugadora recibió sonoros aplausos del auditorio y fue muy celebrada en Twitter, que rápidamente convirtió su nombre en Trending Topic.

Las celebradas palabras de Sarina Wiegman

Antes de la intervención de Aitana fue la intervención de la seleccionadora Sarina Wiegman, que recibió el premio a Mejor Entrenadora del Año imponiéndose a Jonatan Giráldez (Barcelona) y Jorge Vilda (España).

Wiegman tuvo un gesto con las jugadoras de La Roja y reconoció que lo ocurrido le está haciendo mucho daño "como entrenadora y como madre de dos hijas".

"Estoy muy honrada por este premio. Se lo dedico a todo mi equipo y a las jugadoras. También quiero decir que lo que ocurrió en el equipo español me ha dañado mucho, estoy dolida como entrenadora y madre de dos hijas. Se merecen celebrarlo y merecen ser escuchadas. Remarco que queda mucho por andar en el mundo femenino. Dedico el trofeo a la selección española y pido un aplauso para ellas", apuntó la entrenadora, que fue sonoramente aplaudida.

Sarina Wiegman, que recibió este premio por segundo año consecutivo, celebró también el logro de su equipo y señaló en su discurso la buena sintonía que tienen con la federación nacional, una situación que dista mucho con la que viven las españolas con la RFEF: "Las jugadoras tienen un gran talento y la Federación nos apoya mucho. Hay conexión y las cosas funcionan",