El vídeo que muestra la secuencia completa del polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

No tiene fin. Cuando creíamos que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol iba a dimitir el pasado viernes por toda la polémica generada alrededor del beso a la jugadora de la selección Jennifer Hermoso, convoca una rueda de prensa y repite, sin cesar: "¡No voy a dimitir!".

Hace más de una semana que pudimos ver el momento criticado, en el que Luis Rubiales le da un beso en la boca a la ganadora del Mundial de Fútbol Femenino en la entrega de premios del campeonato. Las imágenes han dado la vuelta al mundo generando en todos los países centenares de titulares y unanimidad frente a la polémica: es una agresión sexual.

Sin embargo, el pasado viernes el presidente de la Federación salió a los micrófonos y cámaras que esperaban impacientes su decisión para negar su dimisión. Según él, no hubo ningún tipo de deseo ni hizo uso de una posición dominante en el beso, algo que explicó instantes antes de proceder a "contar la secuencia completa" de su gesto, la misma que puede analizarse en el nuevo vídeo que ha salido a la luz del momento.

"Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido", afirmaba el dirigente, que ha sido suspendido por la FIFA.

"Esta jugadora falló un penalti. Yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición. Hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosísimos durante toda la concentración. En el momento en que apareció Jenni, ella me levantó a mí del suelo, por las caderas... no recuerdo bien. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, le dije: 'Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?'. Y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose".

Sus declaraciones, que responsabilizaban a la víctima de lo ocurrido y aludían que fue ella quien le alzó en el aire en el momento previo al beso, fueron desmentidas por la propia Jenni la misma tarde del pasado 25 de agosto. En el nuevo vídeo puede apreciarse, de lejos, la secuencia completa, en la que Hermoso llega al lugar de Rubiales para celebrar la victoria y, al abrazarse, el presidente de la RFEF se balancea, colgado del cuello de la jugadora.

La Fiscalía ha abierto ya diligencias contra el ya suspendido presidente por agresión sexual.