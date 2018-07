U2 se disfrazan y actúan en el Metro de Nueva York como músicos callejeros

CANTARON 'ANGEL OF HARLEM'

La banda de rock irlandesa no dudó en bajar al suburbano, disfrazarse para que nadie los reconociese, e interpretar 'Angel of Harlem' en la 42nd Grand Central del Metro de Mahattan. Bono, que recientemente sufrió una aparatosa caída de una bicicleta y tuvo que ser operado, no sabe si volverá a tocar la guitarra por culpa de las secuelas en sus manos.