La divertida propuesta de Ginebras a Rosalía tras quedarse sin entradas para sus conciertos
El LUX TOUR ha dejado a muchos fans sin entradas, pero hay a quienes se les ha ocurrido ofrecerle un trueque a Rosalía para hacerse con ellas. Desde un simple bizcochito hasta un intercambio de entradas de otros conciertos.
Conseguir entradas para el LUX TOUR de Rosalía ha sido toda una odisea para los fans, incluido para algunos artistas como Ginebras, quienes ha compartido en redes que ellas tampoco han tenido suerte.
Las madrileñas lo han comunicado a través de una publicación muy ocurrente en la que solicitan a Rosalía que les dé entradas a cambio de una invitación a uno de sus conciertos, algo que ha despertado algunas reacciones entre sus fans.
"Si nos invitas a un concierto tuyo, te damos invita para vernos en Noches del Botánico", ofrecieron las creadoras de éxitos como La típica canción y Con Altura.
Las reacciones de sus fans
Esta publicación ha hecho que otros fans empiecen a pedir entradas a cambio de alguna cosa, cada cual más ocurrente.
Por ejemplo, la usuaria @Patrifera se ha ofrecido a hacerle "un tour de snorkel en Las Canteras" que podría usar para el videoclip del remix de Despechá.
Por su parte, @Joqunoche1 ha hecho una proposición más asequible como hacerle "un bizcochito" a cambio de una entrada.
Lo último de Ginebras
Como aperitivo antes del lanzamiento de su tercer disco, Ginebras estrenó su tema Mi diario, una canción cargada de energía, rock y positividad en la que hablan de sus propias experiencias.