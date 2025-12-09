¿Cómo es el escenario de Rosalía con 'LUX TOUR 2026'? Los mapas de sectores en el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi

Queda muy poco para conocer más detalles del LUX TOUR de Rosalía. La preventa de los conciertos comienza este 9 de diciembre, y nada más comience podremos conocer los precios oficiales de las entradas, pero también algo de lo más importante: la forma oficial del escenario del show.

Aunque puede parecer tan solo un detalle más de la escenografía que la catalana tendrá preparada para su esperada gira, lo cierto que conocer el escenario es importante a la hora de comprar las entradas para ver a la artista en directo: ayuda a saber qué visión se podría tener desde cada lugar.

Y de momento conocemos que será en forma de cruz o de catedral, con varios espacios donde interpretar cada una de las canciones que escoja para su setlist.

Así es el escenario del LUX TOUR en España

El 15 de agosto Rosalía actuará en Guadalajara (México), en el recinto Arena VFG, y su página oficial nos comparte con detalle el plano del recinto:

Mapa para el concierto de Rosalía en Guadalajara, México | Ticketmaster

Por su parte, Ticketmaster ha facilitado el plano de los cuatro conciertos que Rosalía dará en el Movistar Arena de Madrid a lo largo de la Semana Santa de 2026. En él, no se aprecia tanto la forma de cruz que desvela el de México, pero sí deja ver un segundo escenario al final de la pista:

Mapa del Movistar Arena de Madrid para los conciertos de Rosalía | Ticketmaster

Siguiendo el modelo del recinto madrileño, el Palau Sant Jordi tampoco detalla la forma de la cruz, pero separa los sectores según el tipo de entrada: