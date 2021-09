El divertido troleo de Ibai Llanos a Tini Stoessel que se ha hecho viral en redes

Ibai Llanos ha demostrado durante todo este tiempo su habilidad para entablar grandes conversaciones con algunas de las estrellas del momento. Es el caso de la cantante y actriz argentina Tini Stoessel, que ha sido la última invitada de honor al programa Charlando Tranquilamente del streamer vasco en Twitch.

La artista latinoamericana, conocida por su papel protagonista en la exitosa serie de Disney Channel Violeta, se encuentra ahora mismo en España, después de actuar en el Coca-Cola Music Experience 2021, donde ha demostrado que es capaz de dejar a un lado su faceta de chica Disney.

Su más reciente fama, gracias a éxitos como Miénteme, Niña de la Escuela o Oye, han hecho que la cantante se convierta en el reclamo perfecto para los seguidores de Ibai Llanos, que este viernes charlaba con la cantante sobre su carrera musical y también su faceta más personal.

Eso sí, el éxito no te asegura salir troleado de una charla con el streamer español, que se ha convertido en un auténtico mago de las estratagemas para colar bromas a sus invitados más especiales. Y esto es lo que acabó ocurriendo con Tini Stoessel, que acabó siendo la última víctima de los troleos de Ibai Llanos.

El troleo de Ibai Llanos a Tini Stoessel

Cuando la música argentina preguntó al streamer cuántos años llevaba en Twitch, Llanos vio la oportunidad perfecta para gastarle una broma a su nueva invitada: "Uno y medio. Antes me dedicaba a otra cosa. Yo era actor. Yo salí en la primera temporada de Élite con un personaje secundario y también en El Internado", decía el vasco ante la atónita mirada de la cantante, que no podía creérselo.

Continuando con la broma, el streamer no dudó en "explicarle" el porqué de su salida del mundo del espectáculo: "Tuve varios problemas con directores de cine. Con uno muy conocido, Paco León, tuvimos un rifirrafe que salió en los medios y me di cuenta que no quería ser actor".

La cantante, visiblemente sorprendida, no daba crédito a lo que el streamer le estaba contando, algo a lo que finalmente Llanos puso fin: "Me lo he inventado todo", frase a la que la argentina correspondió con un "oh, no boludo, no...", mientras se levantaba de la silla para dar vueltas por la habitación al haberse tragado el troleo de Ibai Llanos.

Twitter recuerda los "cameos" más míticos de Ibai Llanos

Pocas horas ha tardado el vídeo, que colgó el propio Ibai Llanos, en viralizarse y las respuestas que han dejado muchos de los usuarios no tienen desperdicio alguno. De hecho, muchos han señalado algunos de los "cameos" más míticos de Ibai Llanos en el mundo de las series y las películas.

Y lo cierto es que el streamer mantiene un parecido impresionante con algunos actores y personajes que te harán flipar: Juego de Tronos, Bojack Horseman o La Casa de Papel son algunas de las más destacadas.