El documental sobre Amy Winehouse se usa para rehabilitar adictos a las drogas

"La historia de Amy es una historia real que refleja los problemas de la sociedad, especialmente en los jóvenes", ha declarado a The Associated Press un portavoz de The Stop Drink Network (la asociación que está detrás de esta iniciativa, junto a The Thai Health Promotion Foundation).



En esta línea, añade: "Cuando Amy sintió demasiada presión, comenzó a beber. No es demasiado tarde para los estudiantes para encontrar sus dones y aprender de sus errores. Amy perdió la batalla, pero estos chicos todavía tienen una oportunidad".

Dirigido por Asif Kapadia, el documental se centra en la vida de la cantante desde sus inicios en el mundo de la música hasta su consagración como diva del soul y su trágica muerte a los 27 años de edad el 23 de julio de 2011.